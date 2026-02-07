NT 22/1 Ap Bp L

Компактна и многофункционална акумулаторна сухо/мокро смукачка NT 22/1 Ap Bp за взискателни мокри и сухи приложения на места без външно захранване. С пестящ място плосък нагънат филтър.

Разработена за изсмукване на течности, едра мръсотия и фин прах, нашата акумулаторна сухо/мокро смукачка NT 22/1 Ap Bp впечатлява с високата си смукателна мощност на места, където няма външно захранване. Машината е предназначена за работа с мощните батерии Kärcher Battery Power+, които, подобно на съвместимото зарядно устройство, не са включени в обхвата на доставката, а трябва да бъдат закупени отделно. Нашите батерии осигуряват много дълго време на работа и са ефективно защитени от външни фактори с капак в машината. Компактните размери и ниското тегло на NT 22/1 Ap Bp улесняват транспортирането и поставянето и също така правят възможни приложения в затворени пространства и в силно посещавани зони. За тази цел универсалната машина е оборудвана с пестящ място плосък нагънат филтър и електронно спиране при високо ниво на събраната вода. Специалният плосък дизайн на главата на машината може да се използва и за поставяне на инструменти или кутии.

Характеристики и предимства
Акумулаторна мокро/сухо смукачка NT 22/1 Ap Bp L: Мощна батерия 36 V Kärcher Battery Power+ с капацитет 7,5 Ah
Осигурява дълго време на работа от 31 минути при пълна всмукателна мощност.
Акумулаторна мокро/сухо смукачка NT 22/1 Ap Bp L: Ефективен защитен капак за отделението на батерията
Предпазва батерията от мръсотия и влага. С прозорец за гледане.
Акумулаторна мокро/сухо смукачка NT 22/1 Ap Bp L: Полуавтоматично почистване на филтъра Ap
Полуавтоматичното почистване на филтъра гарантира постоянно висока мощност на засмукване. Позиционирането на бутона за почистване на Ap опростява боравенето с уреда.
Олекотена с компактни размери
  • Машината е лесна и удобна за транспортиране и съхранение.
Спецификации

Технически данни

Платформа на батерията 36 V Платформа на батерията
Обем на контейнера (л) 22
Материал на контейнера Пластмаса
Ниво на шум (дБ(А)) 70
Дебит на въздуха (л/с) 57
Вакуум (мбар/кПа) 152 / 15,2
Номинална консумирана мощност (Вт) макс. 575
Стандартна номинална ширина ( ) DN 35
Брой необходими батерии (бр.) 1
Производителност с едно зареждане на батерията (м²) прибл. 150 (7,5 Ah)
Време на работа с едно зареждане на батерията (мин) макс. 31 (7,5 Ah) / макс. 24 (6,0 Ah)
Време за зареждане на акумулаторната батерия (мин) 58 / 81
Изходяща мощност (A) 6
Захранване за зарядно устройство (В/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 8,8
Тегло вкл. Опаковка (кг) 11,133
Размери (Д х Ш х В) (мм) 401 x 372 x 499

Обхват на доставката

  • Вариант: Батерията и зарядното не са включени
  • Дължина на смукателния маркуч: 1.9 м
  • Тип смукателен маркуч: С ръкохватка
  • Брой смукателни тръби: 2 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 505 мм
  • Материал на смукателните тръби: Пластмаса
  • Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 300 мм
  • Дюза за почистване на фуги
  • Плосък нагънат филтър: Целулоза

Оборудване

  • Автоматика за изключване при достигане на максимално количество
  • Почистване на филтъра: Полуавтоматично почистване на филтъра Ap
  • Клас на защита: III
Видео

Сфера на приложение
  • За почистване на места без захранване
  • За почистване на много посещавани места
Аксесоари
