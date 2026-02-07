Разработена за изсмукване на течности, едра мръсотия и фин прах, нашата акумулаторна сухо/мокро смукачка NT 22/1 Ap Bp впечатлява с високата си смукателна мощност на места, където няма външно захранване. Машината е предназначена за работа с мощните батерии Kärcher Battery Power+, които, подобно на съвместимото зарядно устройство, не са включени в обхвата на доставката, а трябва да бъдат закупени отделно. Нашите батерии осигуряват много дълго време на работа и са ефективно защитени от външни фактори с капак в машината. Компактните размери и ниското тегло на NT 22/1 Ap Bp улесняват транспортирането и поставянето и също така правят възможни приложения в затворени пространства и в силно посещавани зони. За тази цел универсалната машина е оборудвана с пестящ място плосък нагънат филтър и електронно спиране при високо ниво на събраната вода. Специалният плосък дизайн на главата на машината може да се използва и за поставяне на инструменти или кутии.