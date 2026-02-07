NT 22/1 Ap Bp L
Компактна и многофункционална акумулаторна сухо/мокро смукачка NT 22/1 Ap Bp за взискателни мокри и сухи приложения на места без външно захранване. С пестящ място плосък нагънат филтър.
Разработена за изсмукване на течности, едра мръсотия и фин прах, нашата акумулаторна сухо/мокро смукачка NT 22/1 Ap Bp впечатлява с високата си смукателна мощност на места, където няма външно захранване. Машината е предназначена за работа с мощните батерии Kärcher Battery Power+, които, подобно на съвместимото зарядно устройство, не са включени в обхвата на доставката, а трябва да бъдат закупени отделно. Нашите батерии осигуряват много дълго време на работа и са ефективно защитени от външни фактори с капак в машината. Компактните размери и ниското тегло на NT 22/1 Ap Bp улесняват транспортирането и поставянето и също така правят възможни приложения в затворени пространства и в силно посещавани зони. За тази цел универсалната машина е оборудвана с пестящ място плосък нагънат филтър и електронно спиране при високо ниво на събраната вода. Специалният плосък дизайн на главата на машината може да се използва и за поставяне на инструменти или кутии.
Характеристики и предимства
Мощна батерия 36 V Kärcher Battery Power+ с капацитет 7,5 AhОсигурява дълго време на работа от 31 минути при пълна всмукателна мощност.
Ефективен защитен капак за отделението на батериятаПредпазва батерията от мръсотия и влага. С прозорец за гледане.
Полуавтоматично почистване на филтъра ApПолуавтоматичното почистване на филтъра гарантира постоянно висока мощност на засмукване. Позиционирането на бутона за почистване на Ap опростява боравенето с уреда.
Олекотена с компактни размери
- Машината е лесна и удобна за транспортиране и съхранение.
Спецификации
Технически данни
|Платформа на батерията
|36 V Платформа на батерията
|Обем на контейнера (л)
|22
|Материал на контейнера
|Пластмаса
|Ниво на шум (дБ(А))
|70
|Дебит на въздуха (л/с)
|57
|Вакуум (мбар/кПа)
|152 / 15,2
|Номинална консумирана мощност (Вт)
|макс. 575
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Брой необходими батерии (бр.)
|1
|Производителност с едно зареждане на батерията (м²)
|прибл. 150 (7,5 Ah)
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|макс. 31 (7,5 Ah) / макс. 24 (6,0 Ah)
|Време за зареждане на акумулаторната батерия (мин)
|58 / 81
|Изходяща мощност (A)
|6
|Захранване за зарядно устройство (В/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|8,8
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|11,133
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|401 x 372 x 499
Обхват на доставката
- Вариант: Батерията и зарядното не са включени
- Дължина на смукателния маркуч: 1.9 м
- Тип смукателен маркуч: С ръкохватка
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 505 мм
- Материал на смукателните тръби: Пластмаса
- Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 300 мм
- Дюза за почистване на фуги
- Плосък нагънат филтър: Целулоза
Оборудване
- Автоматика за изключване при достигане на максимално количество
- Почистване на филтъра: Полуавтоматично почистване на филтъра Ap
- Клас на защита: III
Видео
Сфера на приложение
- За почистване на места без захранване
- За почистване на много посещавани места