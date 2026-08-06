Хотелиерската и кетъринг индустрията, както и отделни търговци и фирми за почистване на сгради, се възползват в голяма степен от изключителната смукателна мощност и тихия работен шум от само 57 dB(A) на нашата прахосмукачка за сухо почистване с батерийно захранване T 10/1 Bp. Прахосмукачката е устойчиво изработена от 45% рециклирани материали¹⁾ и впечатлява с отличното си качество на почистване, здравина и първокласно съотношение цена/качество. Благодарение на мощните 36 V батерии Kärcher Battery Power+ прахосмукачката постига отлични резултати при почистване. T 10/1 Bp е компактна, устойчива на накланяне и маневрена, с вместимост от 10 литра. Сгъваемата дръжка за носене позволява тя да се транспортира ергономично и близо до тялото. Благодарение на вграденото място за съхранение на аксесоари, доставената дюза за фуги може винаги да се съхранява на T 10/1 Bp на леснодостъпно място. Като опция може да се закупи високоефективен HEPA 14 филтър. Моля, имайте предвид при поръчката, че за тази версия на машината батерията и съвместимото бързо зарядно устройство трябва да се поръчат отделно.