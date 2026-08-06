T 10/1 Bp

Здрава, мощна и с ергономичен дизайн: акумулаторната T 10/1 Bp е произведена по устойчив начин от 45% рециклирани материали¹⁾ и се сравнява с прахосмукачките, захранвани кабел.

Хотелиерската и кетъринг индустрията, както и отделни търговци и фирми за почистване на сгради, се възползват в голяма степен от изключителната смукателна мощност и тихия работен шум от само 57 dB(A) на нашата прахосмукачка за сухо почистване с батерийно захранване T 10/1 Bp. Прахосмукачката е устойчиво изработена от 45% рециклирани материали¹⁾ и впечатлява с отличното си качество на почистване, здравина и първокласно съотношение цена/качество. Благодарение на мощните 36 V батерии Kärcher Battery Power+ прахосмукачката постига отлични резултати при почистване. T 10/1 Bp е компактна, устойчива на накланяне и маневрена, с вместимост от 10 литра. Сгъваемата дръжка за носене позволява тя да се транспортира ергономично и близо до тялото. Благодарение на вграденото място за съхранение на аксесоари, доставената дюза за фуги може винаги да се съхранява на T 10/1 Bp на леснодостъпно място. Като опция може да се закупи високоефективен HEPA 14 филтър. Моля, имайте предвид при поръчката, че за тази версия на машината батерията и съвместимото бързо зарядно устройство трябва да се поръчат отделно.

Характеристики и предимства
T 10/1 Bp: Устойчива и здрава: 45% рециклирани материали
Устойчива и здрава: 45% рециклирани материали
Производство: намалено използване на суровини и енергия. По-ниски емисии на CO₂ благодарение на производството от рециклирани материали.
T 10/1 Bp: eco!efficiency режим
eco!efficiency режим
Устойчиво благодарение на намаленото енергопотребление. Намалява шума и вредното въздействие върху здравето. Удължава времето на работа на батерията.
T 10/1 Bp: Ергономичен, компактен и лесен за употреба дизайн
Ергономичен, компактен и лесен за употреба дизайн
Ергономичен транспорт: може да се носи близо до тялото. Ергономична ръкохватка и удобна дръжка за носене. Компактна и интелигентна: лесно и бързо съхранение.
Ниско ниво на шума при работа – само 57 dB(A)
  • Идеална за приложение в зони, чувствителни към шум.
  • Намалено ниво на шума дори през нощта.
  • Намалява рискове като стрес или увреждане на слуха.
Ниско тегло
  • Лесно пренасяне, дори с една ръка.
  • Лесно пренасяне по стъпала и стълби.
Пълна гъвкавост в рамките на платформата Kärcher 36 V
  • Съвместим: всички 36 V батерии Kärcher Battery Power+/Power.
  • Практично показване на оставащото време за работа на самата батерия.
  • Мощната батерия се сменя бързо и лесно.
Удобна концепция за работа
  • Два големи бутона: превключвател за включване/изключване и режим eco!efficiency.
  • Бърза и лесна работа с крак или ръка.
  • Практична позиция за паркиране за подредено съхранение.
Като опция може да се поръча високоефективен HEPA 14 филтър
  • За най-високи критерии за безопасност на места, където хигиената е от особено значение.
  • Висока степен на филтрация и отделяне: 99,995%.
Постоянен основен филтър
  • Издръжлива, здрава и устойчива.
  • Изработена от подсилен нетъкан текстил.
  • Може да се пере на ръка при 30 °C и е за многократна употреба.
Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
  • Дюзата за фуги може да се съхранява удобно в главата на машината.
  • Компактно съхранение, винаги на разположение.
  • Безопасно и удобно транспортиране на машината и аксесоарите.
Спецификации

Технически данни

Платформа на батерията 36 V Платформа на батерията
Обем на контейнера (л) 10
Материал на контейнера Пластмаса с рециклиран материал
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 57
Дебит на въздуха (л/с) 40
Номинална мощност (Вт) 500
Вакуум (мбар/кПа) 223 / 22
Брой необходими батерии (бр.) 1
Производителност с едно зареждане на батерията (м²) прибл. 150 (7,5 Ah)
Време на работа с едно зареждане на батерията (/мин) eco!efficiency режим: / макс. 66 (7,5 Ah) Режим на мощност: / макс. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency режим: / макс. 50 (6,0 Ah) Режим на мощност: / макс. 22 (6,0 Ah)
Време за зареждане на акумулаторната батерия (мин) 58 / 81
Изходяща мощност (A) 6
Напрежение (захранване за зарядно устройство) (В) 100 - 240
Честота (захранване за зарядно устройство) (Hz) 50 - 60
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 6,8
Тегло с опаковката (кг) 8,32
Размери (Д × Ш × В) (мм) 440 x 250 x 355

Обхват на доставката

  • Вариант: Батерията и зарядното не са включени
  • Дължина на смукателния маркуч: 2 м
  • Брой смукателни тръби: 2 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 505 мм
  • Материал на смукателните тръби: Стомана, хромирана
  • Коляно: Антистатична, с регулатор на въздушния поток
  • Превключваща се дюза за почистване на подове
  • Дюза за почистване на фуги
  • Количество филтърни торбички: 1 бр.
  • Материал на филтърната торба: Флийс
  • Предпазен филтър за двигателя
  • Постоянна филтърна кошница: Флийс

Оборудване

  • eco!efficiency режим
  • Сгъваема ергономична дръжка за носене
  • Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
T 10/1 Bp
T 10/1 Bp
T 10/1 Bp
T 10/1 Bp
T 10/1 Bp

Видео

Сфера на приложение
  • Идеална за използване в хотелския сектор, заведенията за обществено хранене, търговията на дребно и почистването на сгради
  • Твърди подове
  • Килими
Аксесоари
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