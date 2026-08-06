T 10/1 Bp
Здрава, мощна и с ергономичен дизайн: акумулаторната T 10/1 Bp е произведена по устойчив начин от 45% рециклирани материали¹⁾ и се сравнява с прахосмукачките, захранвани кабел.
Хотелиерската и кетъринг индустрията, както и отделни търговци и фирми за почистване на сгради, се възползват в голяма степен от изключителната смукателна мощност и тихия работен шум от само 57 dB(A) на нашата прахосмукачка за сухо почистване с батерийно захранване T 10/1 Bp. Прахосмукачката е устойчиво изработена от 45% рециклирани материали¹⁾ и впечатлява с отличното си качество на почистване, здравина и първокласно съотношение цена/качество. Благодарение на мощните 36 V батерии Kärcher Battery Power+ прахосмукачката постига отлични резултати при почистване. T 10/1 Bp е компактна, устойчива на накланяне и маневрена, с вместимост от 10 литра. Сгъваемата дръжка за носене позволява тя да се транспортира ергономично и близо до тялото. Благодарение на вграденото място за съхранение на аксесоари, доставената дюза за фуги може винаги да се съхранява на T 10/1 Bp на леснодостъпно място. Като опция може да се закупи високоефективен HEPA 14 филтър. Моля, имайте предвид при поръчката, че за тази версия на машината батерията и съвместимото бързо зарядно устройство трябва да се поръчат отделно.
Характеристики и предимства
Устойчива и здрава: 45% рециклирани материалиПроизводство: намалено използване на суровини и енергия. По-ниски емисии на CO₂ благодарение на производството от рециклирани материали.
eco!efficiency режимУстойчиво благодарение на намаленото енергопотребление. Намалява шума и вредното въздействие върху здравето. Удължава времето на работа на батерията.
Ергономичен, компактен и лесен за употреба дизайнЕргономичен транспорт: може да се носи близо до тялото. Ергономична ръкохватка и удобна дръжка за носене. Компактна и интелигентна: лесно и бързо съхранение.
Ниско ниво на шума при работа – само 57 dB(A)
- Идеална за приложение в зони, чувствителни към шум.
- Намалено ниво на шума дори през нощта.
- Намалява рискове като стрес или увреждане на слуха.
Ниско тегло
- Лесно пренасяне, дори с една ръка.
- Лесно пренасяне по стъпала и стълби.
Пълна гъвкавост в рамките на платформата Kärcher 36 V
- Съвместим: всички 36 V батерии Kärcher Battery Power+/Power.
- Практично показване на оставащото време за работа на самата батерия.
- Мощната батерия се сменя бързо и лесно.
Удобна концепция за работа
- Два големи бутона: превключвател за включване/изключване и режим eco!efficiency.
- Бърза и лесна работа с крак или ръка.
- Практична позиция за паркиране за подредено съхранение.
Като опция може да се поръча високоефективен HEPA 14 филтър
- За най-високи критерии за безопасност на места, където хигиената е от особено значение.
- Висока степен на филтрация и отделяне: 99,995%.
Постоянен основен филтър
- Издръжлива, здрава и устойчива.
- Изработена от подсилен нетъкан текстил.
- Може да се пере на ръка при 30 °C и е за многократна употреба.
Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
- Дюзата за фуги може да се съхранява удобно в главата на машината.
- Компактно съхранение, винаги на разположение.
- Безопасно и удобно транспортиране на машината и аксесоарите.
Спецификации
Технически данни
|Платформа на батерията
|36 V Платформа на батерията
|Обем на контейнера (л)
|10
|Материал на контейнера
|Пластмаса с рециклиран материал
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|57
|Дебит на въздуха (л/с)
|40
|Номинална мощност (Вт)
|500
|Вакуум (мбар/кПа)
|223 / 22
|Брой необходими батерии (бр.)
|1
|Производителност с едно зареждане на батерията (м²)
|прибл. 150 (7,5 Ah)
|Време на работа с едно зареждане на батерията (/мин)
|eco!efficiency режим: / макс. 66 (7,5 Ah) Режим на мощност: / макс. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency режим: / макс. 50 (6,0 Ah) Режим на мощност: / макс. 22 (6,0 Ah)
|Време за зареждане на акумулаторната батерия (мин)
|58 / 81
|Изходяща мощност (A)
|6
|Напрежение (захранване за зарядно устройство) (В)
|100 - 240
|Честота (захранване за зарядно устройство) (Hz)
|50 - 60
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|6,8
|Тегло с опаковката (кг)
|8,32
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|440 x 250 x 355
Обхват на доставката
- Вариант: Батерията и зарядното не са включени
- Дължина на смукателния маркуч: 2 м
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 505 мм
- Материал на смукателните тръби: Стомана, хромирана
- Коляно: Антистатична, с регулатор на въздушния поток
- Превключваща се дюза за почистване на подове
- Дюза за почистване на фуги
- Количество филтърни торбички: 1 бр.
- Материал на филтърната торба: Флийс
- Предпазен филтър за двигателя
- Постоянна филтърна кошница: Флийс
Оборудване
- eco!efficiency режим
- Сгъваема ергономична дръжка за носене
- Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
Видео
Сфера на приложение
- Идеална за използване в хотелския сектор, заведенията за обществено хранене, търговията на дребно и почистването на сгради
- Твърди подове
- Килими