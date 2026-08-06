Многофункционална, здрава и устойчива: акумулаторнатаT 10/1 Bp Adv е изработена от 45% рециклирани материали¹⁾ и следователно пести ресурси. Тя впечатлява с отличната си смукателна мощност, богата гама от аксесоари и атрактивно съотношение цена/качество. Нейната издръжливост и здравина се проявява и в шасито, корпуса, бронята и големите колела. Мощните 36 V батерии Kärcher Battery Power+ гарантират първокласни резултати при почистването. Тъй като работният шум на T 10/1 Bp Adv е само 57 dB(A), въпреки високата смукателна мощност, тя може да се използва по всяко време в чувствителни на шум зони като хотели или болници. Компактната прахосмукачка е устойчива на накланяне и маневриране и може да се транспортира ергономично с помощта на сгъваемата дръжка за носене. Включени са дюзата за процепи и дюзата за тапицерия, които винаги могат да се съхраняват на леснодостъпно място на T 10/1 Bp Adv. В обхвата на доставката са включени обширни аксесоари: смукателен маркуч, антистатична ръкохватка, лека, регулируема по височина телескопична смукателна тръба от алуминий, превключваща се дюза за под и дюза за паркет. Батерията и бързото зарядно устройство трябва да се поръчат отделно.