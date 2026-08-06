T 10/1 Bp Adv HEPA

Устойчива, здрава и ергономична: акумулаторната T 10/1 Bp Adv HEPA е изработена от 45% рециклирани материали¹⁾ и има максимална мощност на засмукване, HEPA 14 филтър и много аксесоари.

Акумулаторната T 10/1 Bp Adv HEPA впечатлява със своята устойчивост, здравина, висока смукателна мощност и отлично съотношение цена/качество. Използваните в производството 45% рециклирани материали¹⁾ опазват ресурсите. С филтъра HEPA 14 тя гарантира най-високите стандарти за безопасност в области, където хигиената е основен приоритет. Мощните батерии Kärcher Battery Power+ (36 V) осигуряват впечатляващи резултати при почистване: тъй като прахосмукачката постига отлична ефективност на почистване при едва 57 dB(A) и работи съвсем тихо, тя е идеална за места, чувствителни към шума. Сгъваемата дръжка на компактната машина позволява тя да се транспортира ергономично и близо до тялото. Тя е устойчива на накланяне и маневрена, а обемът на контейнера е 10 литра. Доставените дюзи за фуги и тапицерия могат да се съхраняват на леснодостъпно място върху самата машина. Обхватът на доставката включва широка гама от аксесоари: смукателен маркуч, антистатична ръкохватка, лека, регулируема по височина телескопична смукателна тръба (алуминий), превключваща се дюза за под, дюза за паркет, дюзи за фуги и тапицерия и HEPA 14 филтър. Батерията и бързото зарядно устройство трябва да се поръчат отделно.

Характеристики и предимства
T 10/1 Bp Adv HEPA: Устойчива и здрава: 45% рециклирани материали
Устойчива и здрава: 45% рециклирани материали
Производство: намалено използване на суровини и енергия. По-ниски емисии на CO₂ благодарение на производството от рециклирани материали.
T 10/1 Bp Adv HEPA: Високоефективен HEPA 14 филтър.
Високоефективен HEPA 14 филтър.
За най-високи критерии за безопасност на места, където хигиената е от особено значение. Висока степен на филтрация и отделяне: 99,995%.
T 10/1 Bp Adv HEPA: eco!efficiency режим
eco!efficiency режим
Устойчиво благодарение на намаленото енергопотребление. Намалява шума и вредното въздействие върху здравето. Удължава времето на работа на батерията.
Ергономичен, компактен и лесен за употреба дизайн
  • Ергономичен транспорт: може да се носи близо до тялото.
  • Ергономична ръкохватка и удобна дръжка за носене.
  • Компактна и интелигентна: лесно и бързо съхранение.
Ниско ниво на шума при работа – само 57 dB(A)
  • Идеална за работа в зони, чувствителни към шум.
  • Намалено ниво на шума дори през нощта.
  • Намалява рискове като стрес или увреждане на слуха.
Пълна гъвкавост в рамките на платформата Kärcher 36 V
  • Съвместим: всички 36 V батерии Kärcher Battery Power+/Power.
  • Практично показване на оставащото време за работа на самата батерия.
  • Мощната батерия се сменя бързо и лесно.
Удобна концепция за работа
  • Два големи бутона: превключвател за включване/изключване и режим eco!efficiency.
  • Бърза и лесна работа с крак или ръка.
  • Практична позиция за паркиране за подредено съхранение.
Ниско тегло
  • Лесно пренасяне, дори с една ръка.
  • Лесно пренасяне по стъпала и стълби.
Богат набор от аксесоари
  • Дюза за под, дюза за паркет, дюза за фуги и дюза за тапицерия.
  • Висококачествена филтърна кошница и филтърна торбичка от нетъкан текстил.
  • Регулируема по височина, лека телескопична тръба за засмукване, изработена от алуминий.
Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
  • Дюза за фуги и дюза за тапицерия: съхраняват се в главата на уреда.
  • Компактно съхранение, винаги на разположение.
  • Безопасно и удобно транспортиране на машината и аксесоарите.
Спецификации

Технически данни

Платформа на батерията 36 V Платформа на батерията
Обем на контейнера (л) 10
Материал на контейнера Пластмаса с рециклиран материал
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 57
Дебит на въздуха (л/с) 40
Номинална мощност (Вт) 500
Вакуум (мбар/кПа) 223 / 22
Брой необходими батерии (бр.) 1
Производителност с едно зареждане на батерията (м²) прибл. 150 (7,5 Ah)
Време на работа с едно зареждане на батерията (/мин) eco!efficiency режим: / макс. 66 (7,5 Ah) Режим на мощност: / макс. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency режим: / макс. 50 (6,0 Ah) Режим на мощност: / макс. 22 (6,0 Ah)
Време за зареждане на акумулаторната батерия (мин) 58 / 81
Изходяща мощност (A) 6
Напрежение (захранване за зарядно устройство) (В) 100 - 240
Честота (захранване за зарядно устройство) (Hz) 50 - 60
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 6,8
Тегло с опаковката (кг) 8,6
Размери (Д × Ш × В) (мм) 440 x 250 x 355

Обхват на доставката

  • Вариант: Батерията и зарядното не са включени
  • Дължина на смукателния маркуч: 2 м
  • Коляно: Антистатична, с регулатор на въздушния поток
  • Телескопична изсмукваща тръба: 615 мм, 1007 мм
  • Телескопична смукателна тръба, материал: Алуминий
  • Превключваща се дюза за почистване на подове
  • Дюза за паркет
  • Дюза за почистване на тапицерии
  • Дюза за почистване на фуги
  • Количество филтърни торбички: 1 бр.
  • Материал на филтърната торба: Флийс
  • Предпазен филтър за двигателя
  • Тип HEPA-филтър: HEPA 14 филтър
  • Постоянна филтърна кошница: Флийс

Оборудване

  • eco!efficiency режим
  • Сгъваема ергономична дръжка за носене
  • Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
T 10/1 Bp Adv HEPA
T 10/1 Bp Adv HEPA
T 10/1 Bp Adv HEPA
T 10/1 Bp Adv HEPA
T 10/1 Bp Adv HEPA

Видео

Сфера на приложение
  • Идеална за използване в хотелския сектор, заведенията за обществено хранене, търговията на дребно и почистването на сгради
  • Твърди подове
  • Килими
Аксесоари
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