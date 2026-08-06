Акумулаторната T 10/1 Bp Adv HEPA впечатлява със своята устойчивост, здравина, висока смукателна мощност и отлично съотношение цена/качество. Използваните в производството 45% рециклирани материали¹⁾ опазват ресурсите. С филтъра HEPA 14 тя гарантира най-високите стандарти за безопасност в области, където хигиената е основен приоритет. Мощните батерии Kärcher Battery Power+ (36 V) осигуряват впечатляващи резултати при почистване: тъй като прахосмукачката постига отлична ефективност на почистване при едва 57 dB(A) и работи съвсем тихо, тя е идеална за места, чувствителни към шума. Сгъваемата дръжка на компактната машина позволява тя да се транспортира ергономично и близо до тялото. Тя е устойчива на накланяне и маневрена, а обемът на контейнера е 10 литра. Доставените дюзи за фуги и тапицерия могат да се съхраняват на леснодостъпно място върху самата машина. Обхватът на доставката включва широка гама от аксесоари: смукателен маркуч, антистатична ръкохватка, лека, регулируема по височина телескопична смукателна тръба (алуминий), превключваща се дюза за под, дюза за паркет, дюзи за фуги и тапицерия и HEPA 14 филтър. Батерията и бързото зарядно устройство трябва да се поръчат отделно.