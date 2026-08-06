Акумулаторната прахосмукачка T 15/1 Bp на Kärcher впечатлява със своята устойчивост, издръжливост и атрактивно съотношение цена/качество. Тя се отличава и със своята здравина, богати аксесоари и отлична смукателна мощност благодарение на мощните батерии Kärcher Battery Power+ (36 V). Използваните в производството 45% рециклирани материали¹⁾ пестят ресурси и намаляват енергийните изисквания. Мощната T 15/1 Bp се характеризира с ниското си ниво на шум (57 dB[A]) и поради това може да се използва по всяко време и на места, чувствителни към шум. Компактната прахосмукачка е маневрена и устойчива на накланяне, а контейнерът е с вместимост 15 литра. Тя има дръжка за носене със сгъваема функция и може да се транспортира ергономично и близо до тялото. Освен това е изключително здрава, като например шасито, корпуса, бронята и големите колела. Включената в обхвата на доставката дюза за фуги може винаги да се съхранява на леснодостъпно място на прахосмукачката. При желание се предлага и ултра ефективен HEPA 14 филтър. Моля, имайте предвид при поръчката, че за тази версия на машината батерията и съвместимото бързо зарядно устройство трябва да се поръчат отделно.