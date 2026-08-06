T 15/1 Bp

Акумулаторната прахосмукачка T 15/1 Bp е произведена по устойчив начин от 45% рециклирани материали¹⁾ и впечатлява с висока смукателна мощност, ергономичен дизайн и опционален филтър HEPA 14.

Акумулаторната прахосмукачка T 15/1 Bp на Kärcher впечатлява със своята устойчивост, издръжливост и атрактивно съотношение цена/качество. Тя се отличава и със своята здравина, богати аксесоари и отлична смукателна мощност благодарение на мощните батерии Kärcher Battery Power+ (36 V). Използваните в производството 45% рециклирани материали¹⁾ пестят ресурси и намаляват енергийните изисквания. Мощната T 15/1 Bp се характеризира с ниското си ниво на шум (57 dB[A]) и поради това може да се използва по всяко време и на места, чувствителни към шум. Компактната прахосмукачка е маневрена и устойчива на накланяне, а контейнерът е с вместимост 15 литра. Тя има дръжка за носене със сгъваема функция и може да се транспортира ергономично и близо до тялото. Освен това е изключително здрава, като например шасито, корпуса, бронята и големите колела. Включената в обхвата на доставката дюза за фуги може винаги да се съхранява на леснодостъпно място на прахосмукачката. При желание се предлага и ултра ефективен HEPA 14 филтър. Моля, имайте предвид при поръчката, че за тази версия на машината батерията и съвместимото бързо зарядно устройство трябва да се поръчат отделно.

Характеристики и предимства
T 15/1 Bp: Устойчива и здрава: 45% рециклирани материали
Устойчива и здрава: 45% рециклирани материали
Производство: намалено използване на суровини и енергия. По-ниски емисии на CO₂ благодарение на производството от рециклирани материали.
T 15/1 Bp: eco!efficiency режим
eco!efficiency режим
Устойчиво благодарение на намаленото енергопотребление. Намалява шума и вредното въздействие върху здравето. Удължава времето на работа на батерията.
T 15/1 Bp: Ергономичен, компактен и лесен за употреба дизайн
Ергономичен, компактен и лесен за употреба дизайн
Може да се носи близо до тялото за удобно транспортиране. Ергономична ръкохватка и дръжка за носене. Компактна и интелигентна: лесно и бързо съхранение.
Ниско ниво на шума при работа – само 57 dB(A)
  • Идеална за работа в зони, чувствителни към шум.
  • Намалено ниво на шума дори през нощта.
  • Намалява рискове като стрес или увреждане на слуха.
Ниско тегло
  • Лесно пренасяне, дори с една ръка.
  • Лесно пренасяне по стъпала и стълби.
Пълна гъвкавост в рамките на платформата Kärcher 36 V
  • Съвместим: всички 36 V батерии Kärcher Battery Power+/Power.
  • Практично показване на оставащото време за работа на самата батерия.
  • Мощната батерия се сменя бързо и лесно.
Удобна концепция за работа
  • Два големи бутона: превключвател за включване/изключване и режим eco!efficiency.
  • Бърза и лесна работа с крак или ръка.
  • Практична позиция за паркиране за подредено съхранение.
Като опция може да се поръча високоефективен HEPA 14 филтър
  • За най-високи критерии за безопасност на места, където хигиената е от особено значение.
  • Висока степен на филтрация и отделяне: 99,995%.
Постоянен основен филтър
  • Издръжлива, здрава и устойчива.
  • Изработена от подсилен нетъкан текстил.
  • Може да се пере на ръка при 30 °C и е за многократна употреба.
Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
  • Дюзата за фуги може да се съхранява удобно в главата на машината.
  • Аксесоарите се съхраняват компактно и са винаги на разположение.
  • Безопасно и удобно транспортиране на машината и аксесоарите.
Спецификации

Технически данни

Платформа на батерията 36 V Платформа на батерията
Обем на контейнера (л) 15
Материал на контейнера Пластмаса с рециклиран материал
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 57
Дебит на въздуха (л/с) 40
Номинална мощност (Вт) 500
Вакуум (мбар/кПа) 223 / 22
Брой необходими батерии (бр.) 1
Производителност с едно зареждане на батерията (м²) прибл. 150 (7,5 Ah)
Време на работа с едно зареждане на батерията (/мин) eco!efficiency режим: / макс. 66 (7,5 Ah) Режим на мощност: / макс. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency режим: / макс. 50 (6,0 Ah) Режим на мощност: / макс. 22 (6,0 Ah)
Време за зареждане на акумулаторната батерия (мин) 58 / 81
Изходяща мощност (A) 6
Напрежение (захранване за зарядно устройство) (В) 100 - 240
Честота (захранване за зарядно устройство) (Hz) 50 - 60
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 7,05
Тегло с опаковката (кг) 8,58
Размери (Д × Ш × В) (мм) 430 x 255 x 405

Обхват на доставката

  • Вариант: Батерията и зарядното не са включени
  • Дължина на смукателния маркуч: 2 м
  • Брой смукателни тръби: 2 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 505 мм
  • Материал на смукателните тръби: Стомана, хромирана
  • Коляно: Антистатична, с регулатор на въздушния поток
  • Превключваща се дюза за почистване на подове
  • Дюза за почистване на фуги
  • Количество филтърни торбички: 1 бр.
  • Материал на филтърната торба: Флийс
  • Предпазен филтър за двигателя
  • Постоянна филтърна кошница: Флийс

Оборудване

  • eco!efficiency режим
  • Сгъваема ергономична дръжка за носене
  • Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
T 15/1 Bp
T 15/1 Bp
T 15/1 Bp
T 15/1 Bp
T 15/1 Bp

Видео

Сфера на приложение
  • Идеална за използване в хотелския сектор, заведенията за обществено хранене, търговията на дребно и почистването на сгради
  • Твърди подове
  • Килими
Аксесоари
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