T 15/1 Bp
Акумулаторната прахосмукачка T 15/1 Bp е произведена по устойчив начин от 45% рециклирани материали¹⁾ и впечатлява с висока смукателна мощност, ергономичен дизайн и опционален филтър HEPA 14.
Акумулаторната прахосмукачка T 15/1 Bp на Kärcher впечатлява със своята устойчивост, издръжливост и атрактивно съотношение цена/качество. Тя се отличава и със своята здравина, богати аксесоари и отлична смукателна мощност благодарение на мощните батерии Kärcher Battery Power+ (36 V). Използваните в производството 45% рециклирани материали¹⁾ пестят ресурси и намаляват енергийните изисквания. Мощната T 15/1 Bp се характеризира с ниското си ниво на шум (57 dB[A]) и поради това може да се използва по всяко време и на места, чувствителни към шум. Компактната прахосмукачка е маневрена и устойчива на накланяне, а контейнерът е с вместимост 15 литра. Тя има дръжка за носене със сгъваема функция и може да се транспортира ергономично и близо до тялото. Освен това е изключително здрава, като например шасито, корпуса, бронята и големите колела. Включената в обхвата на доставката дюза за фуги може винаги да се съхранява на леснодостъпно място на прахосмукачката. При желание се предлага и ултра ефективен HEPA 14 филтър. Моля, имайте предвид при поръчката, че за тази версия на машината батерията и съвместимото бързо зарядно устройство трябва да се поръчат отделно.
Характеристики и предимства
Устойчива и здрава: 45% рециклирани материалиПроизводство: намалено използване на суровини и енергия. По-ниски емисии на CO₂ благодарение на производството от рециклирани материали.
eco!efficiency режимУстойчиво благодарение на намаленото енергопотребление. Намалява шума и вредното въздействие върху здравето. Удължава времето на работа на батерията.
Ергономичен, компактен и лесен за употреба дизайнМоже да се носи близо до тялото за удобно транспортиране. Ергономична ръкохватка и дръжка за носене. Компактна и интелигентна: лесно и бързо съхранение.
Ниско ниво на шума при работа – само 57 dB(A)
- Идеална за работа в зони, чувствителни към шум.
- Намалено ниво на шума дори през нощта.
- Намалява рискове като стрес или увреждане на слуха.
Ниско тегло
- Лесно пренасяне, дори с една ръка.
- Лесно пренасяне по стъпала и стълби.
Пълна гъвкавост в рамките на платформата Kärcher 36 V
- Съвместим: всички 36 V батерии Kärcher Battery Power+/Power.
- Практично показване на оставащото време за работа на самата батерия.
- Мощната батерия се сменя бързо и лесно.
Удобна концепция за работа
- Два големи бутона: превключвател за включване/изключване и режим eco!efficiency.
- Бърза и лесна работа с крак или ръка.
- Практична позиция за паркиране за подредено съхранение.
Като опция може да се поръча високоефективен HEPA 14 филтър
- За най-високи критерии за безопасност на места, където хигиената е от особено значение.
- Висока степен на филтрация и отделяне: 99,995%.
Постоянен основен филтър
- Издръжлива, здрава и устойчива.
- Изработена от подсилен нетъкан текстил.
- Може да се пере на ръка при 30 °C и е за многократна употреба.
Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
- Дюзата за фуги може да се съхранява удобно в главата на машината.
- Аксесоарите се съхраняват компактно и са винаги на разположение.
- Безопасно и удобно транспортиране на машината и аксесоарите.
Спецификации
Технически данни
|Платформа на батерията
|36 V Платформа на батерията
|Обем на контейнера (л)
|15
|Материал на контейнера
|Пластмаса с рециклиран материал
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|57
|Дебит на въздуха (л/с)
|40
|Номинална мощност (Вт)
|500
|Вакуум (мбар/кПа)
|223 / 22
|Брой необходими батерии (бр.)
|1
|Производителност с едно зареждане на батерията (м²)
|прибл. 150 (7,5 Ah)
|Време на работа с едно зареждане на батерията (/мин)
|eco!efficiency режим: / макс. 66 (7,5 Ah) Режим на мощност: / макс. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency режим: / макс. 50 (6,0 Ah) Режим на мощност: / макс. 22 (6,0 Ah)
|Време за зареждане на акумулаторната батерия (мин)
|58 / 81
|Изходяща мощност (A)
|6
|Напрежение (захранване за зарядно устройство) (В)
|100 - 240
|Честота (захранване за зарядно устройство) (Hz)
|50 - 60
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|7,05
|Тегло с опаковката (кг)
|8,58
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|430 x 255 x 405
Обхват на доставката
- Вариант: Батерията и зарядното не са включени
- Дължина на смукателния маркуч: 2 м
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 505 мм
- Материал на смукателните тръби: Стомана, хромирана
- Коляно: Антистатична, с регулатор на въздушния поток
- Превключваща се дюза за почистване на подове
- Дюза за почистване на фуги
- Количество филтърни торбички: 1 бр.
- Материал на филтърната торба: Флийс
- Предпазен филтър за двигателя
- Постоянна филтърна кошница: Флийс
Оборудване
- eco!efficiency режим
- Сгъваема ергономична дръжка за носене
- Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
Видео
Сфера на приложение
- Идеална за използване в хотелския сектор, заведенията за обществено хранене, търговията на дребно и почистването на сгради
- Твърди подове
- Килими