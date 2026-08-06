Нашата компактна акумулаторна прахосмукачка T 15/1 Bp Adv с обем на контейнера от 15 литра се отличава със своята издръжливост, широка гама от аксесоари и първокласно съотношение цена/качество. Нейната издръжливост и здравина се проявяват и в шасито, корпуса, бронята и големите колела. Прахосмукачката впечатлява с мощните си батерии Kärcher Battery Power+ (36 V), които позволяват постигането на отлични резултати при почистване. При едва 57 dB(A) тя е толкова тиха, че може да се използва и в чувствителни на шум зони по всяко време. Тъй като се състои от 45% рециклирани материали¹⁾, ресурсите се пестят още от самото начало. T 15/1 Bp Adv има сгъваема дръжка за носене за ергономично транспортиране, маневрена е и не може да се преобърне. В обхвата на доставката са включени дюзи за фуги и тапицерия, които винаги могат да се съхраняват на леснодостъпно място на прахосмукачката. Тя се предлага и с богат набор от аксесоари: смукателен маркуч, антистатична ръкохватка, лека, регулируема по височина телескопична смукателна тръба (алуминий), превключваща се дюза за под и дюза за паркет. Моля, обърнете внимание, че батерията и съответното бързо зарядно устройство трябва да се поръчат отделно.