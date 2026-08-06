T 15/1 Bp Adv
Здравата и ергономична акумулаторна прахосмукачка T 15/1 Bp Adv впечатлява с устойчивост, отлична сила на засмукване и богат набор от аксесоари. Тя се състои от 45% рециклирани материали¹⁾.
Нашата компактна акумулаторна прахосмукачка T 15/1 Bp Adv с обем на контейнера от 15 литра се отличава със своята издръжливост, широка гама от аксесоари и първокласно съотношение цена/качество. Нейната издръжливост и здравина се проявяват и в шасито, корпуса, бронята и големите колела. Прахосмукачката впечатлява с мощните си батерии Kärcher Battery Power+ (36 V), които позволяват постигането на отлични резултати при почистване. При едва 57 dB(A) тя е толкова тиха, че може да се използва и в чувствителни на шум зони по всяко време. Тъй като се състои от 45% рециклирани материали¹⁾, ресурсите се пестят още от самото начало. T 15/1 Bp Adv има сгъваема дръжка за носене за ергономично транспортиране, маневрена е и не може да се преобърне. В обхвата на доставката са включени дюзи за фуги и тапицерия, които винаги могат да се съхраняват на леснодостъпно място на прахосмукачката. Тя се предлага и с богат набор от аксесоари: смукателен маркуч, антистатична ръкохватка, лека, регулируема по височина телескопична смукателна тръба (алуминий), превключваща се дюза за под и дюза за паркет. Моля, обърнете внимание, че батерията и съответното бързо зарядно устройство трябва да се поръчат отделно.
Характеристики и предимства
Устойчива и здрава: 45% рециклирани материалиПроизводство: намалено използване на суровини и енергия. По-ниски емисии на CO₂ благодарение на производството от рециклирани материали.
eco!efficiency режимУстойчиво благодарение на намаленото енергопотребление. Намалява шума и вредното въздействие върху здравето. Удължава времето на работа на батерията.
Ергономичен, компактен и лесен за употреба дизайнЕргономичен транспорт: може да се носи близо до тялото. Ергономична ръкохватка и удобна дръжка за носене. Компактна и интелигентна: лесно и бързо съхранение.
Ниско ниво на шума при работа – само 57 dB(A)
- Идеална за работа в зони, чувствителни към шум.
- Намалено ниво на шума дори през нощта.
- Намалява рискове като стрес или увреждане на слуха.
Ниско тегло
- Лесно пренасяне, дори с една ръка.
- Лесно пренасяне по стъпала и стълби.
Пълна гъвкавост в рамките на платформата Kärcher 36 V
- Съвместим: всички 36 V батерии Kärcher Battery Power+/Power.
- Практично показване на оставащото време за работа на самата батерия.
- Мощната батерия се сменя бързо и лесно.
Удобна концепция за работа
- Два големи бутона: превключвател за включване/изключване и режим eco!efficiency.
- Бърза и лесна работа с крак или ръка.
- Практична позиция за паркиране за подредено съхранение.
Богат набор от аксесоари
- Дюза за под, дюза за паркет, дюза за фуги и дюза за тапицерия.
- Висококачествена филтърна кошница и филтърна торбичка от нетъкан текстил.
- Регулируема по височина, лека телескопична тръба за засмукване, изработена от алуминий.
Постоянен основен филтър
- Издръжлива, здрава и устойчива.
- Изработена от подсилен нетъкан текстил.
- Може да се пере на ръка при 30 °C и е за многократна употреба.
Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
- Главата на машината предлага място за съхранение на дюзата за фуги и дюзата за тапицерия.
- Аксесоарите се съхраняват компактно и са винаги на разположение.
- Безопасно и удобно транспортиране на машината и аксесоарите.
Спецификации
Технически данни
|Платформа на батерията
|36 V Платформа на батерията
|Обем на контейнера (л)
|15
|Материал на контейнера
|Пластмаса с рециклиран материал
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|57
|Дебит на въздуха (л/с)
|40
|Номинална мощност (Вт)
|500
|Вакуум (мбар/кПа)
|223 / 22
|Брой необходими батерии (бр.)
|1
|Производителност с едно зареждане на батерията (м²)
|прибл. 150 (7,5 Ah)
|Време на работа с едно зареждане на батерията (/мин)
|eco!efficiency режим: / макс. 66 (7,5 Ah) Режим на мощност: / макс. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency режим: / макс. 50 (6,0 Ah) Режим на мощност: / макс. 22 (6,0 Ah)
|Време за зареждане на акумулаторната батерия (мин)
|58 / 81
|Изходяща мощност (A)
|6
|Напрежение (захранване за зарядно устройство) (В)
|100 - 240
|Честота (захранване за зарядно устройство) (Hz)
|50 - 60
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|7,1
|Тегло с опаковката (кг)
|10
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|430 x 255 x 405
Обхват на доставката
- Вариант: Батерията и зарядното не са включени
- Дължина на смукателния маркуч: 2 м
- Коляно: Антистатична, с регулатор на въздушния поток
- Телескопична изсмукваща тръба: 615 мм, 1007 мм
- Телескопична смукателна тръба, материал: Алуминий
- Превключваща се дюза за почистване на подове
- Дюза за паркет
- Дюза за почистване на тапицерии
- Дюза за почистване на фуги
- Количество филтърни торбички: 1 бр.
- Материал на филтърната торба: Флийс
- Предпазен филтър за двигателя
- Постоянна филтърна кошница: Флийс
Оборудване
- eco!efficiency режим
- Сгъваема ергономична дръжка за носене
- Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
Видео
Сфера на приложение
- Идеална за използване в хотелския сектор, заведенията за обществено хранене, търговията на дребно и почистването на сгради
- Твърди подове
- Килими