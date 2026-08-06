T 15/1 Bp Adv HEPA
Издръжлива, устойчива и с висока смукателна мощност: акумулаторната T 15/1 Bp Adv HEPA е изработена от 45% рециклирани материали¹⁾ и впечатлява с HEPA 14 филтър и многобройни аксесоари.
Здравата и устойчива на накланяне акумулаторна прахосмукачка T 15/1 Bp Adv HEPA впечатлява с отличната си смукателна мощност, устойчивост и първокласно съотношение цена/качество. Благодарение на филтъра HEPA 14 тя отговаря на най-високите стандарти за безопасност дори в хигиенно чувствителни зони, а мощните батерии Kärcher Battery Power+ (36 V) гарантират отлични резултати при почистване. Със своите само 57 dB(A) прахосмукачката е сравнително тиха, така че може да се използва и в чувствителни на шум зони. Ресурсите се пестят благодарение на съдържанието на 45% рециклирани материали¹⁾. Прахосмукачката T 15/1 Bp Adv HEPA има обем на контейнера от 15 литра и е компактна и маневрена. Позволява ергономично транспортиране в близост до тялото и е оборудвана с дръжка за носене със сгъваема функция. Доставените дюза за фуги и дюза за тапицерия могат да се съхраняват директно върху прахосмукачката за лесен достъп. Обхватът на доставката включва много аксесоари: смукателен маркуч, антистатична ръкохватка, лека, регулируема телескопична смукателна тръба (алуминий), превключваща се дюза за под, дюза за паркет, HEPA 14 филтър. Батерията и бързото зарядно устройство трябва да се поръчат отделно.
Характеристики и предимства
Устойчива и здрава: 45% рециклирани материалиПроизводство: намалено използване на суровини и енергия. По-ниски емисии на CO₂ благодарение на производството от рециклирани материали.
Високоефективен HEPA 14 филтър.За най-високи критерии за безопасност на места, където хигиената е от особено значение. Висока степен на филтрация и отделяне: 99,995%.
eco!efficiency режимУстойчиво благодарение на намаленото енергопотребление. Намалява шума и вредното въздействие върху здравето. Удължава времето на работа на батерията.
Ергономичен, компактен и лесен за употреба дизайн
- Ергономичен транспорт: може да се носи близо до тялото.
- Ергономична ръкохватка и удобна дръжка за носене.
- Компактна и интелигентна: лесно и бързо съхранение.
Ниско ниво на шума при работа – само 57 dB(A)
- Идеална за работа в зони, чувствителни към шум.
- Намалено ниво на шума дори през нощта.
- Намалява рискове като стрес или увреждане на слуха.
Пълна гъвкавост в рамките на платформата Kärcher 36 V
- Съвместим: всички 36 V батерии Kärcher Battery Power+/Power.
- Практично показване на оставащото време за работа на самата батерия.
- Мощната батерия се сменя бързо и лесно.
Удобна концепция за работа
- Два големи бутона: превключвател за включване/изключване и режим eco!efficiency.
- Бърза и лесна работа с крак или ръка.
- Практична позиция за паркиране за подредено съхранение.
Ниско тегло
- Лесно пренасяне, дори с една ръка.
- Лесно пренасяне по стъпала и стълби.
Богат набор от аксесоари
- Дюза за под, дюза за паркет, дюза за фуги и дюза за тапицерия.
- Висококачествена филтърна кошница и филтърна торбичка от нетъкан текстил.
- Регулируема по височина, лека телескопична тръба за засмукване, изработена от алуминий.
Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
- Главата на машината предлага място за съхранение на дюзата за фуги и дюзата за тапицерия.
- Аксесоарите се съхраняват компактно и са винаги на разположение.
- Безопасно и удобно транспортиране на машината и аксесоарите.
Спецификации
Технически данни
|Платформа на батерията
|36 V Платформа на батерията
|Обем на контейнера (л)
|15
|Материал на контейнера
|Пластмаса с рециклиран материал
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|57
|Дебит на въздуха (л/с)
|40
|Номинална мощност (Вт)
|500
|Вакуум (мбар/кПа)
|223 / 22
|Брой необходими батерии (бр.)
|1
|Производителност с едно зареждане на батерията (м²)
|прибл. 150 (7,5 Ah)
|Време на работа с едно зареждане на батерията (/мин)
|eco!efficiency режим: / макс. 66 (7,5 Ah) Режим на мощност: / макс. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency режим: / макс. 50 (6,0 Ah) Режим на мощност: / макс. 22 (6,0 Ah)
|Време за зареждане на акумулаторната батерия (мин)
|58 / 81
|Изходяща мощност (A)
|6
|Напрежение (захранване за зарядно устройство) (В)
|100 - 240
|Честота (захранване за зарядно устройство) (Hz)
|50 - 60
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|7,2
|Тегло с опаковката (кг)
|9
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|440 x 250 x 400
Обхват на доставката
- Вариант: Батерията и зарядното не са включени
- Дължина на смукателния маркуч: 2 м
- Коляно: Антистатична, с регулатор на въздушния поток
- Телескопична изсмукваща тръба: 615 мм, 1007 мм
- Телескопична смукателна тръба, материал: Алуминий
- Превключваща се дюза за почистване на подове
- Дюза за паркет
- Дюза за почистване на тапицерии
- Дюза за почистване на фуги
- Количество филтърни торбички: 1 бр.
- Материал на филтърната торба: Флийс
- Предпазен филтър за двигателя
- Тип HEPA-филтър: HEPA 14 филтър
- Постоянна филтърна кошница: Флийс
Оборудване
- eco!efficiency режим
- Сгъваема ергономична дръжка за носене
- Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
Видео
Сфера на приложение
- Идеална за използване в хотелския сектор, заведенията за обществено хранене, търговията на дребно и почистването на сгради
- Твърди подове
- Килими