Здравата и устойчива на накланяне акумулаторна прахосмукачка T 15/1 Bp Adv HEPA впечатлява с отличната си смукателна мощност, устойчивост и първокласно съотношение цена/качество. Благодарение на филтъра HEPA 14 тя отговаря на най-високите стандарти за безопасност дори в хигиенно чувствителни зони, а мощните батерии Kärcher Battery Power+ (36 V) гарантират отлични резултати при почистване. Със своите само 57 dB(A) прахосмукачката е сравнително тиха, така че може да се използва и в чувствителни на шум зони. Ресурсите се пестят благодарение на съдържанието на 45% рециклирани материали¹⁾. Прахосмукачката T 15/1 Bp Adv HEPA има обем на контейнера от 15 литра и е компактна и маневрена. Позволява ергономично транспортиране в близост до тялото и е оборудвана с дръжка за носене със сгъваема функция. Доставените дюза за фуги и дюза за тапицерия могат да се съхраняват директно върху прахосмукачката за лесен достъп. Обхватът на доставката включва много аксесоари: смукателен маркуч, антистатична ръкохватка, лека, регулируема телескопична смукателна тръба (алуминий), превключваща се дюза за под, дюза за паркет, HEPA 14 филтър. Батерията и бързото зарядно устройство трябва да се поръчат отделно.