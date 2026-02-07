T 15/1 Adv HEPA се отличава с високата сила на засмукване, изключително тиха работа, здравина, впечатляващо съотношение цена-качество и богат набор от аксесоари. Благодарение на HEPA 14 филтъра е гарантирано спазването на най-високите стандарти за безопасност в зони с повишени хигиенни изисквания. Здравината е видима в характеристики като шасито, корпуса, бронята и големите колела. Ресурсите се пестят благодарение на 45-процентното съдържание на рециклирани материали*. Тъй като 15/1 Adv HEPA работи изключително тихо при само 52 dB(A) с висока сила на засмукване, тя е подходяща за почистване през деня и в места, чувствителни към шум. Тя е компактна, устойчива на накланяне и маневрена, с обем на контейнера 15 литра. Сгъваемата дръжка за носене позволява ергономично транспортиране близо до тялото. Дюзите за фуги и тапицерия са включени в комплекта и могат да се съхраняват на прахосмукачката, където са лесно достъпни. В комплекта на T 15/1 Adv HEPA са включени богат набор аксесоари: смукателен маркуч, антистатична ръкохватка, лека, регулируема по височина телескопична смукателна тръба от алуминий, превключваема дюза за подове, дюза за паркет, дюзи за фуги и тапицерия и HEPA 14 филтър.