T 15/1 Adv HEPA
T 15/1 Adv HEPA е фокусирана върху хигиената, устойчива и изключително тиха, и предлага ефективен HEPA 14 филтър и широка гама от аксесоари в допълнение към високата мощност на засмукване.
T 15/1 Adv HEPA се отличава с високата сила на засмукване, изключително тиха работа, здравина, впечатляващо съотношение цена-качество и богат набор от аксесоари. Благодарение на HEPA 14 филтъра е гарантирано спазването на най-високите стандарти за безопасност в зони с повишени хигиенни изисквания. Здравината е видима в характеристики като шасито, корпуса, бронята и големите колела. Ресурсите се пестят благодарение на 45-процентното съдържание на рециклирани материали*. Тъй като 15/1 Adv HEPA работи изключително тихо при само 52 dB(A) с висока сила на засмукване, тя е подходяща за почистване през деня и в места, чувствителни към шум. Тя е компактна, устойчива на накланяне и маневрена, с обем на контейнера 15 литра. Сгъваемата дръжка за носене позволява ергономично транспортиране близо до тялото. Дюзите за фуги и тапицерия са включени в комплекта и могат да се съхраняват на прахосмукачката, където са лесно достъпни. В комплекта на T 15/1 Adv HEPA са включени богат набор аксесоари: смукателен маркуч, антистатична ръкохватка, лека, регулируема по височина телескопична смукателна тръба от алуминий, превключваема дюза за подове, дюза за паркет, дюзи за фуги и тапицерия и HEPA 14 филтър.
Характеристики и предимства
Устойчива и здрава: 45% рециклирани материалиПроизводство: намалено използване на суровини и енергия. Използването на рециклирани материали намалява емисиите на CO₂.
Високоефективен HEPA 14 филтър.За най-високи стандарти за безопасност на места с високи хигиенни изисквания. Висока степен на филтрация и отделяне: 99,995%.
Изключително тиха: практически безшумна работа при само 52 dB(A)Идеална за почистване през деня. Намалено ниво на шума дори през нощта. Намалява рискове като стрес или увреждане на слуха.
Ергономичен, компактен и лесен за употреба дизайн
- Ергономичен транспорт: може да се носи близо до тялото.
- Ергономична ръкохватка и удобна дръжка за носене.
- Компактна и интелигентна: лесно и бързо съхранение.
Сменяем захранващ кабел
- Лесна и бърза смяна на захранващия кабел, дори без предварителни познания.
- Процесът на почистване може да продължи без прекъсване.
- Избягва или намалява разходите за сервизно обслужване.
Ръчно съхранение на кабела
- Захранващият кабел може да се прибере за нула време.
- Спестява време: прибиране на кабела за няколко секунди.
- Захранващият кабел не се заплита и винаги е навит.
Ниско тегло
- Лесно пренасяне, дори с една ръка.
- Лесно пренасяне по стъпала и стълби.
Удобна концепция за работа
- Голям бутон за включване/изключване.
- Бърза и лесна работа с крак или ръка.
- Практична позиция за паркиране за подредено съхранение.
Богат набор от аксесоари
- Дюза за под, дюза за паркет, дюза за фуги и дюза за тапицерия.
- Висококачествена филтърна кошница и филтърна торбичка от нетъкан текстил.
- Регулируема по височина, лека телескопична тръба за засмукване, изработена от алуминий.
Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
- Дюза за фуги и дюза за тапицерия: съхраняват се в главата на уреда.
- Компактно съхранение, винаги на разположение.
- Безопасно и удобно транспортиране на машината и аксесоарите.
Спецификации
Технически данни
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Вакуум (мбар/кПа)
|185 / 18
|Дебит на въздуха (л/с)
|40
|Номинална мощност (Вт)
|585
|Обем на контейнера (л)
|15
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Дължина на кабела (м)
|12
|Ниво на шум (дБ(А))
|52
|Тегло без аксесоари (кг)
|6,4
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|10
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|440 x 250 x 410
* Всички пластмасови части, с изключение на аксесоарите.
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 2 м
- Коляно: Антистатична, с регулатор на въздушния поток
- Телескопична изсмукваща тръба: 615 мм, 1007 мм
- Телескопична смукателна тръба, материал: Алуминий
- Превключваща се дюза за почистване на подове
- Дюза за паркет
- Дюза за почистване на тапицерии
- Дюза за почистване на фуги
- Количество филтърни торбички: 1 бр.
- Материал на филтърната торба: Флийс
- Предпазен филтър за двигателя
- Тип HEPA-филтър: HEPA 14 филтър
- Постоянна филтърна кошница: Флийс
Оборудване
- Материал на контейнера: Пластмаса с рециклиран материал
- Интелигентна система за прибиране на кабела
- Сменяем захранващ кабел: Стандартно
- Сгъваема ергономична дръжка за носене
- Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
Видео
Сфера на приложение
- Идеална за използване в хотелския сектор, заведенията за обществено хранене, търговията на дребно и почистването на сгради
- Твърди подове
- Килими
- Почистване през деня