T 15/1 Adv HEPA

T 15/1 Adv HEPA е фокусирана върху хигиената, устойчива и изключително тиха, и предлага ефективен HEPA 14 филтър и широка гама от аксесоари в допълнение към високата мощност на засмукване.

T 15/1 Adv HEPA се отличава с високата сила на засмукване, изключително тиха работа, здравина, впечатляващо съотношение цена-качество и богат набор от аксесоари. Благодарение на HEPA 14 филтъра е гарантирано спазването на най-високите стандарти за безопасност в зони с повишени хигиенни изисквания. Здравината е видима в характеристики като шасито, корпуса, бронята и големите колела. Ресурсите се пестят благодарение на 45-процентното съдържание на рециклирани материали*. Тъй като 15/1 Adv HEPA работи изключително тихо при само 52 dB(A) с висока сила на засмукване, тя е подходяща за почистване през деня и в места, чувствителни към шум. Тя е компактна, устойчива на накланяне и маневрена, с обем на контейнера 15 литра. Сгъваемата дръжка за носене позволява ергономично транспортиране близо до тялото. Дюзите за фуги и тапицерия са включени в комплекта и могат да се съхраняват на прахосмукачката, където са лесно достъпни. В комплекта на T 15/1 Adv HEPA са включени богат набор аксесоари: смукателен маркуч, антистатична ръкохватка, лека, регулируема по височина телескопична смукателна тръба от алуминий, превключваема дюза за подове, дюза за паркет, дюзи за фуги и тапицерия и HEPA 14 филтър.

Характеристики и предимства
Устойчива и здрава: 45% рециклирани материали
Устойчива и здрава: 45% рециклирани материали
Производство: намалено използване на суровини и енергия. Използването на рециклирани материали намалява емисиите на CO₂.
Високоефективен HEPA 14 филтър.
Високоефективен HEPA 14 филтър.
За най-високи стандарти за безопасност на места с високи хигиенни изисквания. Висока степен на филтрация и отделяне: 99,995%.
Изключително тиха: практически безшумна работа при само 52 dB(A)
Изключително тиха: практически безшумна работа при само 52 dB(A)
Идеална за почистване през деня. Намалено ниво на шума дори през нощта. Намалява рискове като стрес или увреждане на слуха.
Ергономичен, компактен и лесен за употреба дизайн
  • Ергономичен транспорт: може да се носи близо до тялото.
  • Ергономична ръкохватка и удобна дръжка за носене.
  • Компактна и интелигентна: лесно и бързо съхранение.
Сменяем захранващ кабел
  • Лесна и бърза смяна на захранващия кабел, дори без предварителни познания.
  • Процесът на почистване може да продължи без прекъсване.
  • Избягва или намалява разходите за сервизно обслужване.
Ръчно съхранение на кабела
  • Захранващият кабел може да се прибере за нула време.
  • Спестява време: прибиране на кабела за няколко секунди.
  • Захранващият кабел не се заплита и винаги е навит.
Ниско тегло
  • Лесно пренасяне, дори с една ръка.
  • Лесно пренасяне по стъпала и стълби.
Удобна концепция за работа
  • Голям бутон за включване/изключване.
  • Бърза и лесна работа с крак или ръка.
  • Практична позиция за паркиране за подредено съхранение.
Богат набор от аксесоари
  • Дюза за под, дюза за паркет, дюза за фуги и дюза за тапицерия.
  • Висококачествена филтърна кошница и филтърна торбичка от нетъкан текстил.
  • Регулируема по височина, лека телескопична тръба за засмукване, изработена от алуминий.
Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
  • Дюза за фуги и дюза за тапицерия: съхраняват се в главата на уреда.
  • Компактно съхранение, винаги на разположение.
  • Безопасно и удобно транспортиране на машината и аксесоарите.
Спецификации

Технически данни

Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Вакуум (мбар/кПа) 185 / 18
Дебит на въздуха (л/с) 40
Номинална мощност (Вт) 585
Обем на контейнера (л) 15
Стандартна номинална ширина ( ) DN 35
Дължина на кабела (м) 12
Ниво на шум (дБ(А)) 52
Тегло без аксесоари (кг) 6,4
Тегло вкл. Опаковка (кг) 10
Размери (Д х Ш х В) (мм) 440 x 250 x 410

* Всички пластмасови части, с изключение на аксесоарите.

Обхват на доставката

  • Дължина на смукателния маркуч: 2 м
  • Коляно: Антистатична, с регулатор на въздушния поток
  • Телескопична изсмукваща тръба: 615 мм, 1007 мм
  • Телескопична смукателна тръба, материал: Алуминий
  • Превключваща се дюза за почистване на подове
  • Дюза за паркет
  • Дюза за почистване на тапицерии
  • Дюза за почистване на фуги
  • Количество филтърни торбички: 1 бр.
  • Материал на филтърната торба: Флийс
  • Предпазен филтър за двигателя
  • Тип HEPA-филтър: HEPA 14 филтър
  • Постоянна филтърна кошница: Флийс

Оборудване

  • Материал на контейнера: Пластмаса с рециклиран материал
  • Интелигентна система за прибиране на кабела
  • Сменяем захранващ кабел: Стандартно
  • Сгъваема ергономична дръжка за носене
  • Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
Прахосмукачка T 15/1 Adv HEPA
Прахосмукачка T 15/1 Adv HEPA
Прахосмукачка T 15/1 Adv HEPA

Видео

Сфера на приложение
  • Идеална за използване в хотелския сектор, заведенията за обществено хранене, търговията на дребно и почистването на сгради
  • Твърди подове
  • Килими
  • Почистване през деня
