Препарат за почистване на цистерни TankPro Cleaner Polymer RM 880, 20л

Препарат за цистерни Polymer RM 880 за вътрешно почистване на цистерни. Алкалният, с редуцирана пяна и щадящ почистващ концентрат е особено подходящ за замърсявания като брашно, латекс и гума.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 20
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 14
Тегло (кг) 21,34
Тегло с опаковката (кг) 22,571
Размери (Д × Ш × В) (мм) 260 x 237 x 430
Качества
  • Мощен, алкален почистващ препарат за системи за вътрешно почистване на резервоара.
  • Ефективно премахва прилепнали полимерни дисперсии и латекс.
  • С антикорозионни инхибитори за щадящо почистване на неръждаема стомана и алуминий
  • Без боя и миризма
  • За употреба върху повърхности, които влизат в контакт с храна
  • Температурно стабилен при рабора до 90 градуса С
  • С намалена пяна
Препарат за почистване на цистерни TankPro Cleaner Polymer RM 880, 20л
Препарат за почистване на цистерни TankPro Cleaner Polymer RM 880, 20л
Препарат за почистване на цистерни TankPro Cleaner Polymer RM 880, 20л
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • H290 Може да бъде корозивно за металите.
  • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
  • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
  • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
  • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
  • P405 Да се съхранява под ключ.
  • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Сфера на приложение
  • Цистерна
  • Силозни контейнери
  • Междинен контейнер за насипни товари (IBC)
  • ISO контейнер
Аксесоари