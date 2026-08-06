Препарат за почистване на цистерни TankPro Cleaner Polymer RM 880, 20л

Препарат за цистерни Polymer RM 880 за вътрешно почистване на цистерни. Алкалният, с редуцирана пяна и щадящ почистващ концентрат е особено подходящ за замърсявания като брашно, латекс и гума.