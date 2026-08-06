Гъба за почистване без драскотини, бяла/синя, 10 бр.
За почистване на чувствителни повърхности без надраскване.
За почистване на чувствителни повърхности без надраскване, универсална употреба, мека гъба от мек материал без абразиви, система от 4 цвята за лесно различаване.
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|10
|Тегло на продукта (кг)
|0,014
|Тегло на опаковката (кг)
|0,156
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|150 / 70 / 50
|Размери, с опаковката (мм)
|310 / 210 / 70
Сфера на приложение
- Повърхност - мокро почистване