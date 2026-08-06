Държач за чувал с капак Smile 20 120L
Държач за торби 120 л с капак, педал. 125 мм задни колела и 80 мм предни колела.
Държач за торби, който може да се персонализира като модул за събиране и почистване. Идеален както за събиране на отпадъци, така и за събиране на бельо.
Характеристики и предимства
Лесно управление
- Практична: оборудвана с колела и ергономична дръжка за лесно транспортиране
Лека и здрава
- Устойчив на удари: изработен изцяло от неръждаема стомана и полипропилен
Лесна поддръжка и грижи
- Лесна поддръжка: гладките повърхности и липсата на вдлъбнатини улесняват почистването и гарантират висока степен на хигиена
Спецификации
Технически данни
|Материал
|PP
|Капацитет (л)
|120
|Цвят
|Сиво/бяло
|Количество (бр.)
|1
|Тегло без аксесоари (кг)
|11,5
|Тегло на опаковката (кг)
|13,3
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|990 x 540 x 1140
|Размери, с опаковката (мм)
|990 x 540 x 1140