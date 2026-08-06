Държач за чувал с капак Smile 20 120L

Държач за торби 120 л с капак, педал. 125 мм задни колела и 80 мм предни колела.

Държач за торби, който може да се персонализира като модул за събиране и почистване. Идеален както за събиране на отпадъци, така и за събиране на бельо.

Характеристики и предимства
Лесно управление
  • Практична: оборудвана с колела и ергономична дръжка за лесно транспортиране
Лека и здрава
  • Устойчив на удари: изработен изцяло от неръждаема стомана и полипропилен
Лесна поддръжка и грижи
  • Лесна поддръжка: гладките повърхности и липсата на вдлъбнатини улесняват почистването и гарантират висока степен на хигиена
Спецификации

Технически данни

Материал PP
Капацитет (л) 120
Цвят Сиво/бяло
Количество (бр.) 1
Тегло без аксесоари (кг) 11,5
Тегло на опаковката (кг) 13,3
Размери (Д × Ш × В) (мм) 990 x 540 x 1140
Размери, с опаковката (мм) 990 x 540 x 1140
Държач за чувал с капак Smile 20 120L