Разработен с цел повишаване на безопасността и избягване на инциденти по време на задачи по почистване за външни лица: универсалният двустранен предупредителен знак от Kärcher, който може да се използва независимо от езиковите бариери. Лесни за разбиране пиктограми от двете страни, които предупреждават за риска от подхлъзване там, където се извършват задачи по почистване. Предупредителният знак е жълт за много добра видимост, сгъва се на плоска повърхност за пестене на място при съхранение и е също толкова лесен за поставяне. Вградената кука и фиксираща щипка гарантират, че може да се прикрепи към количката за почистване бързо и лесно за безопасно транспортиране. Гладката повърхност е особено лесна за поддръжка и може да се избърсва при необходимост.