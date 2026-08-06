Количка H-Cube Climb

Сервизна количка. Идеална за почистване и попълване на запасите от удобства за гостите. Предлага се за обслужване на 2 стаи - с 200 мм гумени колела.

Сервизна количка с големи колела, оборудвана с подвижна вътрешна поставка, многофункционални джобове, лента с велкро за закрепване на инструменти и подвижни разделители.

Характеристики и предимства
Максимална гъвкавост
  • Организирана: с много подвижни преградни стени за индивидуален дизайн на интериора, които осигуряват ефективна и лесна за транспортиране система
Лесна поддръжка и грижи
  • Подвижни: вътрешните отделения могат да се изваждат лесно и бързо, което улеснява почистването и хигиената
Безопасна и лесна работа
  • Лесно управление: осевите колела гарантират стабилност при изкачване и спускане по пътя
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 1
Тегло без аксесоари (кг) 8,5
Тегло на опаковката (кг) 10,34
Размери (Д × Ш × В) (мм) 670 x 470 x 1080
Размери, с опаковката (мм) 670 x 470 x 1080