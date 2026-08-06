Количка H-Cube Climb
Сервизна количка. Идеална за почистване и попълване на запасите от удобства за гостите. Предлага се за обслужване на 2 стаи - с 200 мм гумени колела.
Сервизна количка с големи колела, оборудвана с подвижна вътрешна поставка, многофункционални джобове, лента с велкро за закрепване на инструменти и подвижни разделители.
Характеристики и предимства
Максимална гъвкавост
- Организирана: с много подвижни преградни стени за индивидуален дизайн на интериора, които осигуряват ефективна и лесна за транспортиране система
Лесна поддръжка и грижи
- Подвижни: вътрешните отделения могат да се изваждат лесно и бързо, което улеснява почистването и хигиената
Безопасна и лесна работа
- Лесно управление: осевите колела гарантират стабилност при изкачване и спускане по пътя
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|1
|Тегло без аксесоари (кг)
|8,5
|Тегло на опаковката (кг)
|10,34
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|670 x 470 x 1080
|Размери, с опаковката (мм)
|670 x 470 x 1080