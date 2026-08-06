Количка Hotel Classic I
Здрава количка Hotel Classic I с голям сгъваем 120-литров държач за торби за боклук. Хотелската количка е подходяща за 12 до 15 стаи и разполага с три дървени рафта и пет големи колела.
Тесните пространства в асансьорите или хотелските коридори не са проблем за количката Hotel Classic I. Петте големи въртящи се колела с диаметър 125 мм се грижат за това. Здравата хотелска количка е подходяща за почистване и снабдяване на до 15 стаи и е много ергономична и щадяща за гърба ви при употреба. Големият сгъваем държач за 120-литрови торби за боклук предлага достатъчен капацитет за изхвърляне на отпадъци, а трите дървени рафта улесняват транспортирането и достъпа до почистващите принадлежности и материали. Неръждаемите материали осигуряват дълъг живот, а гладките повърхности улесняват почистването на самата количка, когато е необходимо.
Характеристики и предимства
Най-добра ергономичностМного лесна за управление и удобна за гърба работа в изправено положение. Удобен достъп до торбите за смет и принадлежностите.
Високо качествоВисококачествени, неръждаеми материали и много здрава конструкция.
Хигиенично почистване на количкатаГладките повърхности улесняват почистването на самата количка, когато е необходимо.
Лесна маневреност
- Петте въртящи се колела позволяват лесно маневриране в тесни пространства.
Много добре оборудвана
- Включва голям 120-литров контейнер за отпадъци и три дървени рафта.
Спецификации
Технически данни
|Програма
|STANDARD / CLASSIC
|Капацитет за събиране на отпадъци (л)
|120
|Материал
|Боядисана стомана / PP
|Количество (бр.)
|1
|Тегло без аксесоари (кг)
|34
|Тегло на опаковката (кг)
|36,427
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1170 x 530 x 1280
|Размери, с опаковката (мм)
|1170 x 530 x 1280