Количка Hotel Classic I

Здрава количка Hotel Classic I с голям сгъваем 120-литров държач за торби за боклук. Хотелската количка е подходяща за 12 до 15 стаи и разполага с три дървени рафта и пет големи колела.

Тесните пространства в асансьорите или хотелските коридори не са проблем за количката Hotel Classic I. Петте големи въртящи се колела с диаметър 125 мм се грижат за това. Здравата хотелска количка е подходяща за почистване и снабдяване на до 15 стаи и е много ергономична и щадяща за гърба ви при употреба. Големият сгъваем държач за 120-литрови торби за боклук предлага достатъчен капацитет за изхвърляне на отпадъци, а трите дървени рафта улесняват транспортирането и достъпа до почистващите принадлежности и материали. Неръждаемите материали осигуряват дълъг живот, а гладките повърхности улесняват почистването на самата количка, когато е необходимо.

Характеристики и предимства
Количка Hotel Classic I: Най-добра ергономичност
Най-добра ергономичност
Много лесна за управление и удобна за гърба работа в изправено положение. Удобен достъп до торбите за смет и принадлежностите.
Количка Hotel Classic I: Високо качество
Високо качество
Висококачествени, неръждаеми материали и много здрава конструкция.
Количка Hotel Classic I: Хигиенично почистване на количката
Хигиенично почистване на количката
Гладките повърхности улесняват почистването на самата количка, когато е необходимо.
Лесна маневреност
  • Петте въртящи се колела позволяват лесно маневриране в тесни пространства.
Много добре оборудвана
  • Включва голям 120-литров контейнер за отпадъци и три дървени рафта.
Спецификации

Технически данни

Програма STANDARD / CLASSIC
Капацитет за събиране на отпадъци (л) 120
Материал Боядисана стомана / PP
Количество (бр.) 1
Тегло без аксесоари (кг) 34
Тегло на опаковката (кг) 36,427
Размери (Д × Ш × В) (мм) 1170 x 530 x 1280
Размери, с опаковката (мм) 1170 x 530 x 1280
Аксесоари