Тесните пространства в асансьорите или хотелските коридори не са проблем за количката Hotel Classic I. Петте големи въртящи се колела с диаметър 125 мм се грижат за това. Здравата хотелска количка е подходяща за почистване и снабдяване на до 15 стаи и е много ергономична и щадяща за гърба ви при употреба. Големият сгъваем държач за 120-литрови торби за боклук предлага достатъчен капацитет за изхвърляне на отпадъци, а трите дървени рафта улесняват транспортирането и достъпа до почистващите принадлежности и материали. Неръждаемите материали осигуряват дълъг живот, а гладките повърхности улесняват почистването на самата количка, когато е необходимо.