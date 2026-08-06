Количка за бельо Dust Titan 200
Лакирана сгъваема количка с колела ø 80 mm и предпазни бъмпери, с 200 l чувал с цип.
Количка за пране с държач за чувал за събиране на мръсно бельо. Идеална за събиране на мръсно бельо във всякакви зони.
Характеристики и предимства
Гарантирана издръжливост и дълъг експлоатационен живот.
- Устойчиво на удари: изключително здрава структура, която гарантира дълъг експлоатационен живот.
Лесен за съхранение
- Практично: може да се сгъне бързо, за да пести място и да улесни съхранението.
Лесна поддръжка и грижи
- Лесна поддръжка: гладките повърхности и липсата на вдлъбнатини улесняват почистването и гарантират висока степен на хигиена
Спецификации
Технически данни
|Капацитет за събиране на отпадъци (л)
|200
|Материал
|Стомана, хромирана
|Количество (бр.)
|1
|Тегло без аксесоари (кг)
|7,75
|Тегло на опаковката (кг)
|9,85
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|885 x 540 x 940
|Размери, с опаковката (мм)
|885 x 540 x 940