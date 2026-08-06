Количка за бельо Dust Titan 200

Лакирана сгъваема количка с колела ø 80 mm и предпазни бъмпери, с 200 l чувал с цип.

Количка за пране с държач за чувал за събиране на мръсно бельо. Идеална за събиране на мръсно бельо във всякакви зони.

Характеристики и предимства
Гарантирана издръжливост и дълъг експлоатационен живот.
  • Устойчиво на удари: изключително здрава структура, която гарантира дълъг експлоатационен живот.
Лесен за съхранение
  • Практично: може да се сгъне бързо, за да пести място и да улесни съхранението.
Лесна поддръжка и грижи
  • Лесна поддръжка: гладките повърхности и липсата на вдлъбнатини улесняват почистването и гарантират висока степен на хигиена
Спецификации

Технически данни

Капацитет за събиране на отпадъци (л) 200
Материал Стомана, хромирана
Количество (бр.) 1
Тегло без аксесоари (кг) 7,75
Тегло на опаковката (кг) 9,85
Размери (Д × Ш × В) (мм) 885 x 540 x 940
Размери, с опаковката (мм) 885 x 540 x 940