Количка Classic IV

Здрава и рентабилна количка Classic IV. Количката за почистване разполага с голямо пространство за съхранение, преса за моп и общо шест цветно кодирани кофи (6 л и 15 л).

Благодарение на големия си транспортен капацитет и големия модул за изхвърляне на отпадъци рентабилната количка Classic IV е подходяща не само за ежедневно поддържащо почистване, но и се счита за изключителна, когато става въпрос за снабдяване и изхвърляне. За да се сведат до минимум усилията, необходими на почистващите работници, количката за почистване разполага с висококачествена и ергономична преса за моп. Количката Classic IV с четирите си въртящи се колела също така е много лесна за управление. Стандартно са включени четири цветни кофи с вместимост 6 литра, както и две кофи с вместимост 15 литра. Здравата боядисана стоманена рамка също гарантира дълъг живот.

Характеристики и предимства
Високо качество
  • Висококачествени материали и много здрава конструкция.
Най-добра ергономичност
  • Ефективен, удобен за гърба механизъм за изстискване.
Лесна маневреност
  • Четирите въртящи се колела позволяват лесно маневриране в ограничени пространства.
Спецификации

Технически данни

Програма CLASSIC
Материал Стомана с пластмасово покритие / PP
Количество (бр.) 1
Тегло без аксесоари (кг) 20,18
Тегло на опаковката (кг) 23
Размери (Д × Ш × В) (мм) 1385 x 650 x 1070
Размери, с опаковката (мм) 1385 x 650 x 1070
Аксесоари