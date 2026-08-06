Благодарение на големия си транспортен капацитет и големия модул за изхвърляне на отпадъци рентабилната количка Classic IV е подходяща не само за ежедневно поддържащо почистване, но и се счита за изключителна, когато става въпрос за снабдяване и изхвърляне. За да се сведат до минимум усилията, необходими на почистващите работници, количката за почистване разполага с висококачествена и ергономична преса за моп. Количката Classic IV с четирите си въртящи се колела също така е много лесна за управление. Стандартно са включени четири цветни кофи с вместимост 6 литра, както и две кофи с вместимост 15 литра. Здравата боядисана стоманена рамка също гарантира дълъг живот.