Количка Classic IV
Здрава и рентабилна количка Classic IV. Количката за почистване разполага с голямо пространство за съхранение, преса за моп и общо шест цветно кодирани кофи (6 л и 15 л).
Благодарение на големия си транспортен капацитет и големия модул за изхвърляне на отпадъци рентабилната количка Classic IV е подходяща не само за ежедневно поддържащо почистване, но и се счита за изключителна, когато става въпрос за снабдяване и изхвърляне. За да се сведат до минимум усилията, необходими на почистващите работници, количката за почистване разполага с висококачествена и ергономична преса за моп. Количката Classic IV с четирите си въртящи се колела също така е много лесна за управление. Стандартно са включени четири цветни кофи с вместимост 6 литра, както и две кофи с вместимост 15 литра. Здравата боядисана стоманена рамка също гарантира дълъг живот.
Характеристики и предимства
Високо качество
- Висококачествени материали и много здрава конструкция.
Най-добра ергономичност
- Ефективен, удобен за гърба механизъм за изстискване.
Лесна маневреност
- Четирите въртящи се колела позволяват лесно маневриране в ограничени пространства.
Спецификации
Технически данни
|Програма
|CLASSIC
|Материал
|Стомана с пластмасово покритие / PP
|Количество (бр.)
|1
|Тегло без аксесоари (кг)
|20,18
|Тегло на опаковката (кг)
|23
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1385 x 650 x 1070
|Размери, с опаковката (мм)
|1385 x 650 x 1070