Комплект за почистване на прозорци

Калъф с пълен комплект за почистване на прозорци.

Комплектът включва: Държач за моп за стъкла фиксиран Astro 35 cm, Моп за прозорци 35 cm, Моп за прозорци микрофибър с абразивни влакна 35 cm, дръжка Nova, шина 25/34/45 cm, резервна гума за шината, телескопична дръжка 2 x 125 cm, стъргалка за прозорци с клипс, стъргалка за прозорци с къса дръжка, резервни остриета, LAMPO Jack 21 mm, LAMPO joint 21 mm, кърпа от микрофибър, калъф за пренасяне.

Характеристики и предимства
Всичко под ръка
  • С този комплект имате на разположение всички необходими инструменти за почистване на прозорци.
  • Висококачествена чанта с практична дръжка за носене.
Система за бърза смяна LAMPO
  • Сигурно закрепване на работните инструменти към телескопичните удължители с бързосменяемата система LAMPO.
Спецификации

Технически данни

Материал Алуминий / PP / гума / PA / PP / POM / PET
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта (кг) 4
Тегло на опаковката (кг) 5,2
Размери (Д × Ш × В) (мм) 1460 x 130 x 245
Размери, с опаковката (мм) 1460 x 130 x 124

Оборудване

  • LAMPO връзка
  • Италианска резба
Сфера на приложение
  • Прозорци
Аксесоари