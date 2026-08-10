Комплектът включва: Държач за моп за стъкла фиксиран Astro 35 cm, Моп за прозорци 35 cm, Моп за прозорци микрофибър с абразивни влакна 35 cm, дръжка Nova, шина 25/34/45 cm, резервна гума за шината, телескопична дръжка 2 x 125 cm, стъргалка за прозорци с клипс, стъргалка за прозорци с къса дръжка, резервни остриета, LAMPO Jack 21 mm, LAMPO joint 21 mm, кърпа от микрофибър, калъф за пренасяне.