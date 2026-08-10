Комплект за почистване на прозорци
Калъф с пълен комплект за почистване на прозорци.
Комплектът включва: Държач за моп за стъкла фиксиран Astro 35 cm, Моп за прозорци 35 cm, Моп за прозорци микрофибър с абразивни влакна 35 cm, дръжка Nova, шина 25/34/45 cm, резервна гума за шината, телескопична дръжка 2 x 125 cm, стъргалка за прозорци с клипс, стъргалка за прозорци с къса дръжка, резервни остриета, LAMPO Jack 21 mm, LAMPO joint 21 mm, кърпа от микрофибър, калъф за пренасяне.
Характеристики и предимства
Всичко под ръка
- С този комплект имате на разположение всички необходими инструменти за почистване на прозорци.
- Висококачествена чанта с практична дръжка за носене.
Система за бърза смяна LAMPO
- Сигурно закрепване на работните инструменти към телескопичните удължители с бързосменяемата система LAMPO.
Спецификации
Технически данни
|Материал
|Алуминий / PP / гума / PA / PP / POM / PET
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта (кг)
|4
|Тегло на опаковката (кг)
|5,2
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1460 x 130 x 245
|Размери, с опаковката (мм)
|1460 x 130 x 124
Оборудване
- LAMPO връзка
- Италианска резба
Сфера на приложение
- Прозорци