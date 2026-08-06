Моп за почистване на прозорци White Star, 35 cm

Моп за почистване на прозорци White Star на Kärcher, 35 cm. с дълъг косъм за бързо почистване на прозорци и други повърхности. Може да се използва с Т-образнен държач от Kärcher.

Перящ се моп за почистване на прозорци с дължина 35 cm за бързо почистване на прозорци, стъкла и други повърхности: White Star от Kärcher. Дългият косъм, изработен от висококачествени влакна, гарантира много добра ефективност на почистване. С практично закопчаване със самозалепваща се лента за особено удобна употреба. Може да се използва с Т-образен държач от Kärcher.

Спецификации

Технически данни

Работна ширина (см) 35
Материал PET / PA
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта (кг) 0,065
Дължина (мм) 350
Моп за почистване на прозорци White Star, 35 cm
Сфера на приложение
  • Прозорци