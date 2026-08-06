Перящ се моп за почистване на прозорци с дължина 35 cm за бързо почистване на прозорци, стъкла и други повърхности: White Star от Kärcher. Дългият косъм, изработен от висококачествени влакна, гарантира много добра ефективност на почистване. С практично закопчаване със самозалепваща се лента за особено удобна употреба. Може да се използва с Т-образен държач от Kärcher.