Моп за почистване на прозорци White Star, 35 cm
Моп за почистване на прозорци White Star на Kärcher, 35 cm. с дълъг косъм за бързо почистване на прозорци и други повърхности. Може да се използва с Т-образнен държач от Kärcher.
Перящ се моп за почистване на прозорци с дължина 35 cm за бързо почистване на прозорци, стъкла и други повърхности: White Star от Kärcher. Дългият косъм, изработен от висококачествени влакна, гарантира много добра ефективност на почистване. С практично закопчаване със самозалепваща се лента за особено удобна употреба. Може да се използва с Т-образен държач от Kärcher.
Спецификации
Технически данни
|Работна ширина (см)
|35
|Материал
|PET / PA
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта (кг)
|0,065
|Дължина (мм)
|350
Сфера на приложение
- Прозорци