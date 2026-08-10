Метлата ECO! от Kärcher предлага ефективно решение за метене 2 в 1: От една страна, тя има специална позиция на косъма, която надеждно отстранява мръсотията и на труднодостъпни места. От друга страна, тя е оборудвана с перо, което лесно се поддържа чисто и лесно се адаптира към всеки вид подово покритие. Благодарение на много ниското тегло на ECO!Broom тя е идеална и за метене с една ръка. В комплект с контейнер за съхранение на груби отпадъци, който може да се накланя на 90° и да се фиксира в това положение.