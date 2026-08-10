Метла и контейнер за боклук ECO!
Благодарение на изключително ниското си тегло, метлата ECO! на Kärcher е идеална за метене с една ръка.
Метлата ECO! от Kärcher предлага ефективно решение за метене 2 в 1: От една страна, тя има специална позиция на косъма, която надеждно отстранява мръсотията и на труднодостъпни места. От друга страна, тя е оборудвана с перо, което лесно се поддържа чисто и лесно се адаптира към всеки вид подово покритие. Благодарение на много ниското тегло на ECO!Broom тя е идеална и за метене с една ръка. В комплект с контейнер за съхранение на груби отпадъци, който може да се накланя на 90° и да се фиксира в това положение.
Спецификации
Технически данни
|Вид на замърсяването
|Свободна мръсотия
|Цвят
|черен
|Материал
|PE / Алуминий
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта (кг)
|1,03
|Тегло на опаковката (кг)
|1,44
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|280 x 290 x 940
|Размери, с опаковката (мм)
|280 x 290 x 940
Сфера на приложение
- Под - сухо почистване
- Метене