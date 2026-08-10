Метла и контейнер за боклук ECO!

Благодарение на изключително ниското си тегло, метлата ECO! на Kärcher е идеална за метене с една ръка.

Метлата ECO! от Kärcher предлага ефективно решение за метене 2 в 1: От една страна, тя има специална позиция на косъма, която надеждно отстранява мръсотията и на труднодостъпни места. От друга страна, тя е оборудвана с перо, което лесно се поддържа чисто и лесно се адаптира към всеки вид подово покритие. Благодарение на много ниското тегло на ECO!Broom тя е идеална и за метене с една ръка. В комплект с контейнер за съхранение на груби отпадъци, който може да се накланя на 90° и да се фиксира в това положение.

Спецификации

Технически данни

Вид на замърсяването Свободна мръсотия
Цвят черен
Материал PE / Алуминий
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта (кг) 1,03
Тегло на опаковката (кг) 1,44
Размери (Д × Ш × В) (мм) 280 x 290 x 940
Размери, с опаковката (мм) 280 x 290 x 940
Сфера на приложение
  • Под - сухо почистване
  • Метене