Държач Lamello Lampo D23mm 40cm

Държач Lamello Lampo с гумени оребрения и щипки за закрепване на кърпи, с Jack Lampo за дръжки ø 23 mm.

Система за почистване на прах с текстилни или антистатични кърпи. Идеална за високоефективно професионално почистване. Може да се стерилизира до 120°C.

Спецификации

Технически данни

Програма STANDARD
Употреба на текстила Текстил за еднократна употреба
Работна ширина (см) 40
Материал PP
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта (кг) 0,568
Тегло на опаковката (кг) 0,73
Размери (Д х Ш ) (мм) 405 x 105
Размери, с опаковката (мм) 405 x 105 x 230

Оборудване

  • LAMPO връзка
Сфера на приложение
  • Под - сухо почистване
Аксесоари