Lamello Lampo държач с гумени оребрения, D23mm, 60 cm
Държач Lamello Lampo с гумени оребрения и щипки за закрепване на кърпи, с Jack Lampo за дръжки ø 23 mm.
Система за почистване на прах с текстилни или антистатични кърпи. Идеална за високоефективно професионално почистване. Може да се стерилизира до 120°C.
Спецификации
Технически данни
|Програма
|STANDARD
|Вид на замърсяването
|Свободна мръсотия
|Употреба на текстила
|Текстил за еднократна употреба
|Работна ширина (см)
|60
|Материал
|PP
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта (кг)
|0,736
|Тегло на опаковката (кг)
|0,9
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|540 x 105
|Размери, с опаковката (мм)
|540 x 105 x 230
Оборудване
- LAMPO връзка
Сфера на приложение
- Под - сухо почистване