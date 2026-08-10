Държач за моп за прах от метал и пластмаса, 100 cm

Метална рамка с пластмасова плоча, съединение и връзка.

Система за сухо почистване на подове с мопове за прах. Идеална за всякакъв вид замърсявания и повърхности.

Спецификации

Технически данни

Програма CLASSIC
Вид на замърсяването Свободна мръсотия
Употреба на текстила Текстил за многократна употреба
Работна ширина (см) 100
Материал Стомана, поцинкована / PP
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта (кг) 0,742
Тегло на опаковката (кг) 0,785
Размери (Д х Ш ) (мм) 1000 x 90
Размери, с опаковката (мм) 1000 x 90 x 235
Сфера на приложение
  • Под - сухо почистване
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