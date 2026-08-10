Държач за моп за прах от метал и пластмаса, 100 cm
Метална рамка с пластмасова плоча, съединение и връзка.
Система за сухо почистване на подове с мопове за прах. Идеална за всякакъв вид замърсявания и повърхности.
Спецификации
Технически данни
|Програма
|CLASSIC
|Вид на замърсяването
|Свободна мръсотия
|Употреба на текстила
|Текстил за многократна употреба
|Работна ширина (см)
|100
|Материал
|Стомана, поцинкована / PP
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта (кг)
|0,742
|Тегло на опаковката (кг)
|0,785
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|1000 x 90
|Размери, с опаковката (мм)
|1000 x 90 x 235
Сфера на приложение
- Под - сухо почистване