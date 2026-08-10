Lampo метален държач за моп за прах, D23mm, 60 cm

Метален държач Lampo с пластмасова пластина, шарнир и блокираща система, с Lampo захващане за дръжки ø 23 mm.

Система за сухо почистване на подове с мопове за прах. Идеална за всякакъв вид замърсявания и повърхности.

Спецификации

Технически данни

Програма CLASSIC
Вид на замърсяването Свободна мръсотия
Употреба на текстила Текстил за многократна употреба
Работна ширина (см) 60
Материал Стомана, поцинкована
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта (кг) 0,367
Тегло на опаковката (кг) 0,401
Размери (Д х Ш ) (мм) 580 x 90
Размери, с опаковката (мм) 580 x 90 x 230

Оборудване

  • LAMPO връзка
Сфера на приложение
  • Под - сухо почистване
Аксесоари