Lampo метален държач за моп за прах, D23mm, 80 cm
Метален държач Lampo с пластмасова пластина, шарнир и блокираща система, с Lampo захващане за дръжки ø 23 mm.
Система за сухо почистване на подове с мопове за прах. Идеална за всякакъв вид замърсявания и повърхности.
Спецификации
Технически данни
|Програма
|CLASSIC
|Вид на замърсяването
|Свободна мръсотия
|Употреба на текстила
|Текстил за многократна употреба
|Работна ширина (см)
|80
|Материал
|Стомана, поцинкована
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта (кг)
|0,47
|Тегло на опаковката (кг)
|0,511
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|780 x 90
|Размери, с опаковката (мм)
|780 x 90 x 230
Оборудване
- LAMPO връзка
Видео
Сфера на приложение
- Под - сухо почистване