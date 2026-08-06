Държач със самозалепваща се лента с блокираща система, 40 cm

С блокираща система, оборудван с висококачествен пластмасов държач със самозалепваща се лента с ширина 40 cm от Kärcher. Бърз и лесен за употреба.

Пластмасов държач със самозалепваща се лента и блокираща система от Kärcher. Държачът с ширина 40 cm със самозалепваща се лента е идеален за употреба с всички дръжки с диаметър на отвора между 18 mm и 23 mm, като например нашите алуминиеви и телескопични дръжки.

Спецификации

Технически данни

Програма ADVANCED
Текстилна приставка Самозалепваща се лента
Материал PA / Стъклени влакна / PP
Работна ширина (см) 40
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта (кг) 0,32
Тегло на опаковката (кг) 0,353
Размери (Д х Ш ) (мм) 400 x 95
Размери, с опаковката (мм) 400 x 100 x 45
Държач със самозалепваща се лента с блокираща система, 40 cm

Видео

Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване
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