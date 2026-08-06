Пластмасов държач със самозалепваща се лента и блокираща система от Kärcher. Държачът с ширина 40 cm със самозалепваща се лента е идеален за употреба с всички дръжки с диаметър на отвора между 18 mm и 23 mm, като например нашите алуминиеви и телескопични дръжки.