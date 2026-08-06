Държач със самозалепваща се лента с блокираща система, 40 cm
С блокираща система, оборудван с висококачествен пластмасов държач със самозалепваща се лента с ширина 40 cm от Kärcher. Бърз и лесен за употреба.
Пластмасов държач със самозалепваща се лента и блокираща система от Kärcher. Държачът с ширина 40 cm със самозалепваща се лента е идеален за употреба с всички дръжки с диаметър на отвора между 18 mm и 23 mm, като например нашите алуминиеви и телескопични дръжки.
Спецификации
Технически данни
|Програма
|ADVANCED
|Текстилна приставка
|Самозалепваща се лента
|Материал
|PA / Стъклени влакна / PP
|Работна ширина (см)
|40
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта (кг)
|0,32
|Тегло на опаковката (кг)
|0,353
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|400 x 95
|Размери, с опаковката (мм)
|400 x 100 x 45
Видео
Сфера на приложение
- Под - мокро почистване