Държач Uni System с блокираща система, 40 cm

Държач за моп Uni System от полиамид с блокираща система.

Държач за плосък моп с микроклипсове, който се използва с ролкова, челюстна или плоска изстисквачка. Идеален за високоефективно професионално почистване.

Спецификации

Технически данни

Текстилна приставка Uni System
Материал PA / Стъклени влакна / PP
Работна ширина (см) 40
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта (кг) 0,32
Тегло на опаковката (кг) 0,354
Размери (Д х Ш ) (мм) 400 x 110
Размери, с опаковката (мм) 400 x 110 x 100
Държач Uni System с блокираща система, 40 cm
Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване
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