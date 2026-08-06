Държач Uni System с блокираща система, 40 cm
Държач за моп Uni System от полиамид с блокираща система.
Държач за плосък моп с микроклипсове, който се използва с ролкова, челюстна или плоска изстисквачка. Идеален за високоефективно професионално почистване.
Спецификации
Технически данни
|Текстилна приставка
|Uni System
|Материал
|PA / Стъклени влакна / PP
|Работна ширина (см)
|40
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта (кг)
|0,32
|Тегло на опаковката (кг)
|0,354
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|400 x 110
|Размери, с опаковката (мм)
|400 x 110 x 100
Сфера на приложение
- Под - мокро почистване