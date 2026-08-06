Държач за моп с джобове с щипка, 50cm
Държач за моп (50 cm) с удобна за гърба щипка за закрепване, възможност за завъртане на 360° и закрепване с джоб за бърза смяна.
Държачът за моп на Kärcher (50 cm) с щипка е оборудван с удобна за гърба щипка, шарнир с възможност за завъртане на 360° и удобно за потребителя закрепване с джобове. Държачът е идеален за използване с всички дръжки с диаметър на отвора между 18 mm и 23 mm, като например нашите алуминиеви и телескопични дръжки.
Спецификации
Технически данни
|Тип на пода
|Твърди подове
|Текстилна приставка
|Джобове
|Материал
|PA / Стъклени влакна
|Работна ширина (см)
|50
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта (кг)
|0,91
|Тегло на опаковката (кг)
|0,964
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|500 x 130
|Размери, с опаковката (мм)
|500 x 130 x 72
Сфера на приложение
- Под - мокро почистване
- Под на перално помещение - мокро почистване