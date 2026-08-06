Държач за моп с джобове с щипка, 50cm

Държач за моп (50 cm) с удобна за гърба щипка за закрепване, възможност за завъртане на 360° и закрепване с джоб за бърза смяна.

Държачът за моп на Kärcher (50 cm) с щипка е оборудван с удобна за гърба щипка, шарнир с възможност за завъртане на 360° и удобно за потребителя закрепване с джобове. Държачът е идеален за използване с всички дръжки с диаметър на отвора между 18 mm и 23 mm, като например нашите алуминиеви и телескопични дръжки.

Спецификации

Технически данни

Тип на пода Твърди подове
Текстилна приставка Джобове
Материал PA / Стъклени влакна
Работна ширина (см) 50
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта (кг) 0,91
Тегло на опаковката (кг) 0,964
Размери (Д х Ш ) (мм) 500 x 130
Размери, с опаковката (мм) 500 x 130 x 72
Държач за моп с джобове с щипка, 50cm
Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване
  • Под на перално помещение - мокро почистване
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