Държачът за моп на Kärcher (50 cm) с щипка е оборудван с удобна за гърба щипка, шарнир с възможност за завъртане на 360° и удобно за потребителя закрепване с джобове. Държачът е идеален за използване с всички дръжки с диаметър на отвора между 18 mm и 23 mm, като например нашите алуминиеви и телескопични дръжки.