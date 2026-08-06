Държач за мопове с джобове с блокираща система, 40 cm

Полиамиден държач Pockety с блокираща система на връзката.

Система за почистване с мопове с джобове, която може да се използва с предварително подготвяне, напоена при необходимост чрез станция за напояване или с дръжки с резервоар. Идеален за професионално и високопроизводително почистване на хоризонтални и вертикални повърхности.

Спецификации

Технически данни

Текстилна приставка Джобове
Материал PA / Стъклени влакна / PP
Работна ширина (см) 40
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта (кг) 0,4
Тегло на опаковката (кг) 0,44
Размери (Д х Ш ) (мм) 400 x 110
Размери, с опаковката (мм) 400 x 110 x 160
Държач за мопове с джобове с блокираща система, 40 cm
Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване
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