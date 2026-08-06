Държач за мопове с джобове с блокираща система, 40 cm
Полиамиден държач Pockety с блокираща система на връзката.
Система за почистване с мопове с джобове, която може да се използва с предварително подготвяне, напоена при необходимост чрез станция за напояване или с дръжки с резервоар. Идеален за професионално и високопроизводително почистване на хоризонтални и вертикални повърхности.
Спецификации
Технически данни
|Текстилна приставка
|Джобове
|Материал
|PA / Стъклени влакна / PP
|Работна ширина (см)
|40
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта (кг)
|0,4
|Тегло на опаковката (кг)
|0,44
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|400 x 110
|Размери, с опаковката (мм)
|400 x 110 x 160
Сфера на приложение
- Под - мокро почистване