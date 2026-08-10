Lampo държач със самозалепваща лента D23mm, 40cm
Държач със система със самозалепваща лента и универсални щипки, с Lampo свързване за дръжки ø 23 mm.
Система с плоски мопове с държач със самозалепваща лента, която може да се използва като предварително подготвена, намокрена при нужда със станция за намокряне или с дръжки с резервоар. Идеална за високоефективно професионално почистване.
Спецификации
Технически данни
|Програма
|ADVANCED
|Тип на пода
|Твърди подове
|Текстилна приставка
|Самозалепваща се лента
|Материал
|PA / Стъклени влакна / PP
|Работна ширина (см)
|40
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта (кг)
|0,32
|Тегло на опаковката (кг)
|0,354
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|385 x 95
|Размери, с опаковката (мм)
|385 x 95 x 230
Оборудване
- LAMPO връзка
Сфера на приложение
- Под - мокро почистване