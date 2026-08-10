Lampo държач със самозалепваща лента D23mm, 40cm

Държач със система със самозалепваща лента и универсални щипки, с Lampo свързване за дръжки ø 23 mm.

Система с плоски мопове с държач със самозалепваща лента, която може да се използва като предварително подготвена, намокрена при нужда със станция за намокряне или с дръжки с резервоар. Идеална за високоефективно професионално почистване.

Спецификации

Технически данни

Програма ADVANCED
Тип на пода Твърди подове
Текстилна приставка Самозалепваща се лента
Материал PA / Стъклени влакна / PP
Работна ширина (см) 40
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта (кг) 0,32
Тегло на опаковката (кг) 0,354
Размери (Д х Ш ) (мм) 385 x 95
Размери, с опаковката (мм) 385 x 95 x 230

Оборудване

  • LAMPO връзка
Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване
Аксесоари