Lampo държач за моп с джобове Blik с щипка, D23 mm, 40cm

Държач за мопове с джобове с щипка, от полиамид с автоматична система за затягане, с Lampo свързване за дръжки ø 23 mm.

Система за плосък моп с джобове, която може да се използва или предварително напоена, напоена при необходимост чрез станция за напояване, или с дръжки с резервоар. Идеална за среди с висок риск от замърсяване.

Спецификации

Технически данни

Тип на пода Твърди подове
Текстилна приставка Джобове
Работна ширина (см) 40
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта (кг) 0,514
Тегло на опаковката (кг) 0,553
Размери (Д х Ш ) (мм) 405 x 110
Размери, с опаковката (мм) 405 x 110 x 230

Оборудване

  • LAMPO връзка
Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване
Аксесоари