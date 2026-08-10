Lampo държач за моп с джобове, D23 mm, 40cm
Държач със система за закрепване с джобове, с Lampo свързване за дръжки ø 23 mm.
Система за плосък моп с джобове, която може да се използва или предварително напоена, напоена при необходимост чрез станция за напояване, или с дръжки с резервоар. Идеална за високопроизводително професионално почистване.
Спецификации
Технически данни
|Тип на пода
|Твърди подове
|Текстилна приставка
|Джобове
|Материал
|PA / Стъклени влакна / PP
|Работна ширина (см)
|40
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта (кг)
|0,4
|Тегло на опаковката (кг)
|0,439
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|405 x 105
|Размери, с опаковката (мм)
|405 x 105 x 230
Оборудване
- LAMPO връзка
Сфера на приложение
- Под - мокро почистване