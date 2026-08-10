Lampo държач за моп с капаци с три дупки, 40 cm

Държач за мокро почистване Light Lampo от полиамид с капаци за захващане с 3 отвора, с Lampo свързване за дръжки ø 23 mm.

Система с плосък моп с микроклипсове, която се използва с ролкова, челюстна или плоска изстисквачка. Идеална за високоефективно професионално почистване.

Спецификации

Технически данни

Програма CLASSIC
Тип на пода Твърди подове
Текстилна приставка Капаци
Материал PA / Стъклени влакна / PP
Работна ширина (см) 40
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта (кг) 0,579
Тегло на опаковката (кг) 0,618
Размери (Д х Ш ) (мм) 405 x 105
Размери, с опаковката (мм) 405 x 105 x 230

Оборудване

  • LAMPO връзка
Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване
Аксесоари