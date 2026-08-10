Lampo държач за моп с капаци с три дупки, 40 cm
Държач за мокро почистване Light Lampo от полиамид с капаци за захващане с 3 отвора, с Lampo свързване за дръжки ø 23 mm.
Система с плосък моп с микроклипсове, която се използва с ролкова, челюстна или плоска изстисквачка. Идеална за високоефективно професионално почистване.
Спецификации
Технически данни
|Програма
|CLASSIC
|Тип на пода
|Твърди подове
|Текстилна приставка
|Капаци
|Материал
|PA / Стъклени влакна / PP
|Работна ширина (см)
|40
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта (кг)
|0,579
|Тегло на опаковката (кг)
|0,618
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|405 x 105
|Размери, с опаковката (мм)
|405 x 105 x 230
Оборудване
- LAMPO връзка
Сфера на приложение
- Под - мокро почистване