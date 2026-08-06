Съвместим с всички дръжки с диаметър на отвора между 18 мм и 23 мм: държач за моп "Kentucky" за използване с моп Kärcher "Kentucky". Държачът е изработен изцяло от полипропилен, който е изключително издръжлив, рециклируем и, разбира се, не ръждясва.