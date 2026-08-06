Щипка за моп "Kentucky"

Държач за моп Kentucky, изработен от издръжлив, неръждаем и рециклируем полипропилен за използване с мопа "Kentucky" на Kärcher.

Съвместим с всички дръжки с диаметър на отвора между 18 мм и 23 мм: държач за моп "Kentucky" за използване с моп Kärcher "Kentucky". Държачът е изработен изцяло от полипропилен, който е изключително издръжлив, рециклируем и, разбира се, не ръждясва.

Спецификации

Технически данни

Програма CLASSIC
Текстилна приставка Щипка за моп
Материал PP
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта (кг) 0,1
Тегло на опаковката (кг) 0,119
Размери (Д х Ш ) (мм) 175 x 140
Размери, с опаковката (мм) 175 x 140 x 30
Щипка за моп "Kentucky"
Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване
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