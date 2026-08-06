Щипка за моп "Kentucky"
Държач за моп Kentucky, изработен от издръжлив, неръждаем и рециклируем полипропилен за използване с мопа "Kentucky" на Kärcher.
Съвместим с всички дръжки с диаметър на отвора между 18 мм и 23 мм: държач за моп "Kentucky" за използване с моп Kärcher "Kentucky". Държачът е изработен изцяло от полипропилен, който е изключително издръжлив, рециклируем и, разбира се, не ръждясва.
Спецификации
Технически данни
|Програма
|CLASSIC
|Текстилна приставка
|Щипка за моп
|Материал
|PP
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта (кг)
|0,1
|Тегло на опаковката (кг)
|0,119
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|175 x 140
|Размери, с опаковката (мм)
|175 x 140 x 30
Сфера на приложение
- Под - мокро почистване