Алуминиева дръжка с резервоар Ray Infinity
Дръжка с резервоар Ray Infinity с двойна ергономична въртяща се ръкохватка, капацитет 500 ml.
Дръжка с резервоар за почистване без кофа. Идеална за труднодостъпни места като стълбища, за прецизно почистване на неочаквани замърсявания или в комбинация с почистващо оборудване.
Спецификации
Технически данни
|Материал
|Алуминий / PP
|Вид дръжка
|Фиксирана
|Дължина на дръжката (мм)
|1445
|Диаметър на дръжката (мм)
|23
|Обем на резервоара (мл)
|500
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на опаковката (кг)
|0,658
|Дължина (мм)
|1445
|Размери, с опаковката (мм)
|1445 x 145 x 90
Оборудване
- Подвижна връзка
Сфера на приложение
- Под - мокро почистване