Алуминиева дръжка с резервоар Ray Infinity

Дръжка с резервоар Ray Infinity с двойна ергономична въртяща се ръкохватка, капацитет 500 ml.

Дръжка с резервоар за почистване без кофа. Идеална за труднодостъпни места като стълбища, за прецизно почистване на неочаквани замърсявания или в комбинация с почистващо оборудване.

Спецификации

Технически данни

Материал Алуминий / PP
Вид дръжка Фиксирана
Дължина на дръжката (мм) 1445
Диаметър на дръжката (мм) 23
Обем на резервоара (мл) 500
Количество (бр.) 1
Тегло на опаковката (кг) 0,658
Дължина (мм) 1445
Размери, с опаковката (мм) 1445 x 145 x 90

Оборудване

  • Подвижна връзка
Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване
Аксесоари