Infinity Pro дръжка с два въртящи се елемента

Телескопична дръжка от алуминий и полипропилен с два ергономични въртящи се елемента.

Дръжка за държачи TTS. Идеална за професионално почистване с най-високо ниво на ергономичност. Регулируема от 106 до 184 cm, външен диаметър ø 26 mm, вътрешен диаметър ø 23 mm.

Спецификации

Технически данни

Материал Алуминий / PP / гума
Вид дръжка Фиксирана
Дължина на дръжката (мм) 1840
Диаметър на дръжката (мм) 23
Количество (бр.) 1
Тегло на опаковката (кг) 0,521
Дължина (мм) 1840
Размери, с опаковката (мм) 1840

Оборудване

  • Подвижна връзка
Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване
Аксесоари