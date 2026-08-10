Infinity Pro дръжка с два въртящи се елемента
Телескопична дръжка от алуминий и полипропилен с два ергономични въртящи се елемента.
Дръжка за държачи TTS. Идеална за професионално почистване с най-високо ниво на ергономичност. Регулируема от 106 до 184 cm, външен диаметър ø 26 mm, вътрешен диаметър ø 23 mm.
Спецификации
Технически данни
|Материал
|Алуминий / PP / гума
|Вид дръжка
|Фиксирана
|Дължина на дръжката (мм)
|1840
|Диаметър на дръжката (мм)
|23
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на опаковката (кг)
|0,521
|Дължина (мм)
|1840
|Размери, с опаковката (мм)
|1840
Оборудване
- Подвижна връзка
Сфера на приложение
- Под - мокро почистване