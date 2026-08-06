Перо за вода, подсилено, 75 cm

За тежки приложения и изсушаване на подове без ивици: Подсиленото перо за вода с ширина 75 cm от Kärcher.

Изработено от здрава пено-каучукова гума, подсилено и широко 75 cm, перото за вода на Kärcher се представя впечатляващо при тежки приложения. Черното перо изсушава подовете без ивици и надеждно почиства фугите.

Спецификации

Технически данни

Програма ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
Работна ширина (см) 75
Материал Стомана, поцинкована / Пено-гума
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта (кг) 0,59
Размери (Д × Ш × В) (мм) 750 x 40 x 100
Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване
  • Под на перално помещение - мокро почистване
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