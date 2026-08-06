Перо за вода, подсилено, 75 cm
За тежки приложения и изсушаване на подове без ивици: Подсиленото перо за вода с ширина 75 cm от Kärcher.
Изработено от здрава пено-каучукова гума, подсилено и широко 75 cm, перото за вода на Kärcher се представя впечатляващо при тежки приложения. Черното перо изсушава подовете без ивици и надеждно почиства фугите.
Спецификации
Технически данни
|Програма
|ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
|Работна ширина (см)
|75
|Материал
|Стомана, поцинкована / Пено-гума
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта (кг)
|0,59
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|750 x 40 x 100
Сфера на приложение
- Под - мокро почистване
- Под на перално помещение - мокро почистване