Държач за мокра дезинфекция WDS, 40 cm
Държач WDS за мокра дезинфекция, изработен от полиамид.
Система с плосък моп с джобове и капаци, предназначена за използване чрез предварително накисване, накисване при необходимост със станция за напояване или с дръжки с резервоар. Идеална за високопроизводително професионално почистване.
Спецификации
Технически данни
|Текстилна приставка
|Джобове / Капаци
|Материал
|PA / Стъклени влакна / PP
|Работна ширина (см)
|40
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта (кг)
|0,42
|Тегло на опаковката (кг)
|0,459
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|400 x 110
|Размери, с опаковката (мм)
|400 x 110 x 150
Сфера на приложение
- Под - мокро почистване