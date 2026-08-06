Държач за мокра дезинфекция WDS, 50 cm

Държач WDS за мокра дезинфекция, изработен от полиамид.

Система с плосък моп с джобове и капаци, предназначена за използване чрез предварително накисване, накисване при необходимост със станция за напояване или с дръжки с резервоар. Идеална за високопроизводително професионално почистване.

Спецификации

Технически данни

Текстилна приставка Джобове / Капаци
Материал PA / Стъклени влакна / PP
Работна ширина (см) 50
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта (кг) 0,6
Тегло на опаковката (кг) 0,654
Размери (Д х Ш ) (мм) 500 x 130
Размери, с опаковката (мм) 500 x 130 x 150
Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване
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