Комплект Ray

Комплект Ray: 1 дръжка с резервоар, 1 държач Velook 40 cm, 1 плосък моп Soft Striat с борд.

Дръжка с резервоар за почистване без кофа, с държач със система със самозалепваща се лента. Идеална за труднодостъпни места като стълбища и за прецизно почистване на неочаквани замърсявания или като допълнение към почистването с основно оборудване.

Спецификации

Технически данни

Работна ширина (см) 40
Текстилна приставка Самозалепваща се лента
Материал Алуминий / PP / гума / Стомана / POM
Вид дръжка Фиксирана
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта / Тегло на m² (кг) 0,872
Тегло на опаковката (кг) 2,268
Размери (Д х Ш ) (мм) 400 x 90
Размери, с опаковката (мм) 400 x 90 x 1580
Комплект Ray
Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване
  • Под на перално помещение - мокро почистване
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