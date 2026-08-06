Идеална за влажно и мокро почистване, както и за нанасяне на дезинфектанти за целенасочена дезинфекция на подове: Спрей-моп системата с държач със самозалепваща се лента за употреба с текстил за еднократна употреба или перящи се мопове. Почистващият разтвор или дезинфектантът се впръскват върху пода директно пред мопа, което позволява бързо, според нуждите, почистване или дезинфекция на малки повърхности. Цветно кодираните бутилки гарантират спазването на хигиенните изисквания. Комплектът включва бутилка от 0,66 литра с жълт код.