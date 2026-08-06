Спрей-моп система с държач със самозалепваща се лента
Спрей-моп система с държач със самозалепваща се лента за влажно и мокро почистване на подови настилки, както и за нанасяне на дезинфектанти за целенасочена дезинфекция на подове.
Идеална за влажно и мокро почистване, както и за нанасяне на дезинфектанти за целенасочена дезинфекция на подове: Спрей-моп системата с държач със самозалепваща се лента за употреба с текстил за еднократна употреба или перящи се мопове. Почистващият разтвор или дезинфектантът се впръскват върху пода директно пред мопа, което позволява бързо, според нуждите, почистване или дезинфекция на малки повърхности. Цветно кодираните бутилки гарантират спазването на хигиенните изисквания. Комплектът включва бутилка от 0,66 литра с жълт код.
Спецификации
Технически данни
|Програма
|ADVANCED
|Работна ширина (см)
|40
|Текстилна приставка
|Самозалепваща се лента
|Материал
|Алуминий / Силикон / PP
|Вид дръжка
|Фиксирана
|Дължина на дръжката (мм)
|1550
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта / Тегло на m² (кг)
|1,2
|Тегло на опаковката (кг)
|1,974
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|400 x 95
|Размери, с опаковката (мм)
|400 x 95 x 1550
Видео
Сфера на приложение
- Под - мокро почистване
- Под на перално помещение - мокро почистване