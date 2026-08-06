Микрофибърна кърпа Allice Eco, синя, 40x40 cm, 5 бр.
Синята кърпа Allice Eco (40 × 40 cm, 5 бр.) е високопроизводителна микрофибърна кърпа за многократна употреба, сертифицирана с екомаркировката на ЕС (EU Ecolabel).
Микрофибърната кърпа Kärcher Allice Eco съчетава устойчивост с висока почистваща производителност и е сертифицирана с екомаркировката на ЕС (EU Ecolabel). Този етикет гарантира екологосъобразно производство с контролирани емисии и ограничена употреба на вредни вещества. В допълнение е осигурено спазването на справедливи условия на труд. Кърпата е специално разработена за професионално ръчно почистване на повърхности. Тя е здрава, издръжлива и подходяща за голямо разнообразие от видове замърсявания и повърхности. Дори след множество цикли на пране, тя запазва своята форма и цвят, което удължава експлоатационния ѝ живот и намалява разходите.
Спецификации
Технически данни
|Употреба на текстила
|Текстил за многократна употреба
|Материал
|80% PET / 20% PA
|Текстилен материал
|Микрофибър
|Температура на пране (°C)
|макс. 90
|Препоръка за пране (°C)
|60
|Програми за пране¹⁾
|прибл. 300
|Количество (бр.)
|5
|Тегло на продукта / Тегло на m² (кг/г/м²)
|0,211 / 250
|Тегло на опаковката (кг)
|0,221
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|400 x 400
¹⁾ Спазване или използване на препоръчителните температури и перилни препарати. Освен това, използването на сушилня, особено при по-високи температури, може значително да намали живота на прането.
Видео
Сфера на приложение
- Повърхност - мокро почистване