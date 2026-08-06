Комплект за почистване на стъкло BASIC

Комплект BASIC за почистване на огледала, стъкла и неръждаема стомана.

Държач с велкро закрепване и кърпа от ултрамикрофибър за почистване на лъскави повърхности. Идеална за почистване на лъскави повърхности в интериора, като например витрини, хладилни шкафове в магазини за хранителни стоки, стъклени врати.

Спецификации

Технически данни

Употреба на текстила Текстил за многократна употреба
Температура на пране (°C) макс. 90
Препоръка за пране (°C) 60
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта / Тегло на m² (кг) 0,4
Тегло на опаковката (кг) 0,45
Размери (Д х Ш ) (мм) 200 x 70
Размери, с опаковката (мм) 200 x 70 x 540

Оборудване

  • LAMPO връзка
Комплект за почистване на стъкло BASIC
Сфера на приложение
  • Повърхност - почистване на стъкло