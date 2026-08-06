Комплект за почистване на стъкло BASIC
Комплект BASIC за почистване на огледала, стъкла и неръждаема стомана.
Държач с велкро закрепване и кърпа от ултрамикрофибър за почистване на лъскави повърхности. Идеална за почистване на лъскави повърхности в интериора, като например витрини, хладилни шкафове в магазини за хранителни стоки, стъклени врати.
Спецификации
Технически данни
|Употреба на текстила
|Текстил за многократна употреба
|Температура на пране (°C)
|макс. 90
|Препоръка за пране (°C)
|60
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта / Тегло на m² (кг)
|0,4
|Тегло на опаковката (кг)
|0,45
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|200 x 70
|Размери, с опаковката (мм)
|200 x 70 x 540
Оборудване
- LAMPO връзка
Сфера на приложение
- Повърхност - почистване на стъкло