Lampo държач за моп със самозалепваща лента, 30 cm

Държач със система със самозалепваща лента и универсални щипки, с Lampo свързване за дръжки ø 23 mm.

Система с плоски мопове с държач със самозалепваща лента, която може да се използва като предварително подготвена, намокрена при нужда със станция за намокряне или с дръжки с резервоар. Идеална за високоефективно професионално почистване.

Спецификации

Технически данни

Програма ADVANCED
Материал PP
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта (кг) 0,262
Тегло на опаковката (кг) 0,265
Размери (Д х Ш ) (мм) 224 x 80
Размери, с опаковката (мм) 224 x 80 x 230

Оборудване

  • LAMPO връзка
Сфера на приложение
  • Повърхност - мокро почистване
  • Повърхност - почистване на стъкло
  • Под - мокро почистване
Аксесоари