Lampo държач за моп със самозалепваща лента, 30 cm
Държач със система със самозалепваща лента и универсални щипки, с Lampo свързване за дръжки ø 23 mm.
Система с плоски мопове с държач със самозалепваща лента, която може да се използва като предварително подготвена, намокрена при нужда със станция за намокряне или с дръжки с резервоар. Идеална за високоефективно професионално почистване.
Спецификации
Технически данни
|Програма
|ADVANCED
|Материал
|PP
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта (кг)
|0,262
|Тегло на опаковката (кг)
|0,265
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|224 x 80
|Размери, с опаковката (мм)
|224 x 80 x 230
Оборудване
- LAMPO връзка
Сфера на приложение
- Повърхност - мокро почистване
- Повърхност - почистване на стъкло
- Под - мокро почистване