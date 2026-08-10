Lampo държач за моп Uni System, 40 cm
Държач Uni System от полиамид, с Lampo свързване за дръжки ø 23 mm.
Система с плосък моп с микроклипсове, която се използва с ролкова, челюстна или плоска изстисквачка. Идеална за високоефективно професионално почистване.
Спецификации
Технически данни
|Тип на пода
|Твърди подове
|Текстилна приставка
|Uni System
|Материал
|PA / Стъклени влакна / PP
|Работна ширина (см)
|40
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта (кг)
|0,507
|Тегло на опаковката (кг)
|0,546
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|400 x 110
|Размери, с опаковката (мм)
|400 x 110 x 230
Оборудване
- LAMPO връзка
Сфера на приложение
- Под - мокро почистване