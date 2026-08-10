Lampo държач за моп Uni System, 40 cm

Държач Uni System от полиамид, с Lampo свързване за дръжки ø 23 mm.

Система с плосък моп с микроклипсове, която се използва с ролкова, челюстна или плоска изстисквачка. Идеална за високоефективно професионално почистване.

Спецификации

Технически данни

Тип на пода Твърди подове
Текстилна приставка Uni System
Материал PA / Стъклени влакна / PP
Работна ширина (см) 40
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта (кг) 0,507
Тегло на опаковката (кг) 0,546
Размери (Д х Ш ) (мм) 400 x 110
Размери, с опаковката (мм) 400 x 110 x 230

Оборудване

  • LAMPO връзка
Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване
Аксесоари