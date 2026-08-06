За мопове от 30 сантиметра със самозалепваща се лента: Благодарение на своя въртящ се на 360° шарнир, държачът със самозалепваща се лента, блокираща система и щипки за кърпи е идеално подходящ за професионално високопроизводително почистване на вертикални и хоризонтални повърхности. В сравнение със задачите за почистване с кърпи, комбинацията от държач и моп осигурява значително по-голяма контактна площ и следователно значително повишена производителност. Държачът със самозалепваща се лента на Kärcher е съвместим с всички дръжки с диаметър на отвора между 18 mm и 23 mm.