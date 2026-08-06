Държач със самозалепваща се лента с блокираща система 30 cm

Държач със система със самозалепваща се лента, щипки за кърпи, блокираща система за мопове с ширина 30 cm и въртящ се на 360° подвижен шарнир за удобство при вашите задачи за почистване.

За мопове от 30 сантиметра със самозалепваща се лента: Благодарение на своя въртящ се на 360° шарнир, държачът със самозалепваща се лента, блокираща система и щипки за кърпи е идеално подходящ за професионално високопроизводително почистване на вертикални и хоризонтални повърхности. В сравнение със задачите за почистване с кърпи, комбинацията от държач и моп осигурява значително по-голяма контактна площ и следователно значително повишена производителност. Държачът със самозалепваща се лента на Kärcher е съвместим с всички дръжки с диаметър на отвора между 18 mm и 23 mm.

Спецификации

Технически данни

Програма ADVANCED
Материал PP
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта (кг) 0,23
Тегло на опаковката (кг) 0,258
Размери (Д х Ш ) (мм) 300 x 95
Размери, с опаковката (мм) 300 x 95 x 1600
Държач със самозалепваща се лента с блокираща система 30 cm
Сфера на приложение
  • Повърхност - мокро почистване
  • Повърхности в тоалетни - мокро почистване
Аксесоари