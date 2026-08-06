С ергономична дръжка за почистване без умора и идеален за ефективно почистване на вертикални и хоризонтални повърхности: държач за 30-сантиметрови микрофибърни кърпи за почистване с велкро захващане от Kärcher. В сравнение с почистването само с кърпа, комбинацията от държач и кърпата имат много по-голяма контактна повърхност, което повишава производителността при почистване.