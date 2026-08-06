Държач за ръчен пад със самозалепваща се лента, 30 cm

Държач за микрофибърни кърпи за почистване със захващане със самозалепваща се лента и дължина 30 cm от Kärcher, разработен за ефективно почистване на вертикални и хоризонтални повърхности.

С ергономична дръжка за почистване без умора и идеален за ефективно почистване на вертикални и хоризонтални повърхности: държач за 30-сантиметрови микрофибърни кърпи за почистване с велкро захващане от Kärcher. В сравнение с почистването само с кърпа, комбинацията от държач и кърпата имат много по-голяма контактна повърхност, което повишава производителността при почистване.

Спецификации

Технически данни

Програма ADVANCED
Материал PE/PA
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта (кг) 0,164
Размери (Д х Ш ) (мм) 300 x 80
Държач за ръчен пад със самозалепваща се лента, 30 cm

Видео

Сфера на приложение
  • Повърхност - мокро почистване
  • Повърхности в тоалетни - мокро почистване
  • Повърхност - почистване на стъкло
  • Прозорци
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