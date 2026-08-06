Държач за ръчен пад със самозалепваща се лента, 30 cm
Държач за микрофибърни кърпи за почистване със захващане със самозалепваща се лента и дължина 30 cm от Kärcher, разработен за ефективно почистване на вертикални и хоризонтални повърхности.
С ергономична дръжка за почистване без умора и идеален за ефективно почистване на вертикални и хоризонтални повърхности: държач за 30-сантиметрови микрофибърни кърпи за почистване с велкро захващане от Kärcher. В сравнение с почистването само с кърпа, комбинацията от държач и кърпата имат много по-голяма контактна повърхност, което повишава производителността при почистване.
Спецификации
Технически данни
|Програма
|ADVANCED
|Материал
|PE/PA
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта (кг)
|0,164
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|300 x 80
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Сфера на приложение
- Повърхност - мокро почистване
- Повърхности в тоалетни - мокро почистване
- Повърхност - почистване на стъкло
- Прозорци