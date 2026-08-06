Компактната еднопостова автомивка SB OB на Kärcher може да бъде конфигурирана според индивидуалните изисквания на клиента и е в състояние да извърши измиване на превозно средство в най-малките пространства. Гъвкавото решение с един уред предлага до седем различни програми за цялостно измиване на превозното средство. Интуитивни визуализации ви помагат да регулирате настройките на системата чрез интегрирания, сензорен дисплей. Еднопостовата автомивка е идеална инвестиция за малки остатъчни зони и генерира атрактивни допълнителни приходи.