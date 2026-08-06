SB OB
Еднопостовата система SB OB на Kärcher позволява цялостно измиване на превозни средства в най-малките пространства. Благодарение на малкия си размер, може да бъде монтирана навсякъде.
Компактната еднопостова автомивка SB OB на Kärcher може да бъде конфигурирана според индивидуалните изисквания на клиента и е в състояние да извърши измиване на превозно средство в най-малките пространства. Гъвкавото решение с един уред предлага до седем различни програми за цялостно измиване на превозното средство. Интуитивни визуализации ви помагат да регулирате настройките на системата чрез интегрирания, сензорен дисплей. Еднопостовата автомивка е идеална инвестиция за малки остатъчни зони и генерира атрактивни допълнителни приходи.
Характеристики и предимства
Конфигурации с до четири дозиращи помпи за препаратиПредлага до седем програми за измиване Цялостно измиване с различни конфигурации Генерира атрактивен допълнителен приход
Трети инструмент за измиванеВъзможност за добавяне на програми "Power foam" и Power rim foam" Интензивното предизмиване осигурява изключително добри резултати от почистването. Осигурява висока клиентска удовлетвореност
Системи за омекотяване и обратна осмозаБез необходимост от техническо помещение Минимална необходимост от пространство
Настройките могат да се коригират бързо и лесно благодарение на тъч-панел за управление
- Интуитивно управление с директни визуализации
Спецификации
Технически данни
|Работно налягане (бар)
|100 - 120
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебитно количество (л/ч)
|500
|Актуализации на софтуера, налични до
|2031-01-01
Оборудване
- SB-автомивки: 1
- Програми за измиване: 7 бр.
Видео
Сфера на приложение
- Автомивка на самообслужване и за най-малките пространства