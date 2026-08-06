SB OB

Еднопостовата система SB OB на Kärcher позволява цялостно измиване на превозни средства в най-малките пространства. Благодарение на малкия си размер, може да бъде монтирана навсякъде.

Компактната еднопостова автомивка SB OB на Kärcher може да бъде конфигурирана според индивидуалните изисквания на клиента и е в състояние да извърши измиване на превозно средство в най-малките пространства. Гъвкавото решение с един уред предлага до седем различни програми за цялостно измиване на превозното средство. Интуитивни визуализации ви помагат да регулирате настройките на системата чрез интегрирания, сензорен дисплей. Еднопостовата автомивка е идеална инвестиция за малки остатъчни зони и генерира атрактивни допълнителни приходи.

Характеристики и предимства
Водоструйка на самообслужване SB OB: Конфигурации с до четири дозиращи помпи за препарати
Конфигурации с до четири дозиращи помпи за препарати
Предлага до седем програми за измиване Цялостно измиване с различни конфигурации Генерира атрактивен допълнителен приход
Водоструйка на самообслужване SB OB: Трети инструмент за измиване
Трети инструмент за измиване
Възможност за добавяне на програми "Power foam" и Power rim foam" Интензивното предизмиване осигурява изключително добри резултати от почистването. Осигурява висока клиентска удовлетвореност
Водоструйка на самообслужване SB OB: Системи за омекотяване и обратна осмоза
Системи за омекотяване и обратна осмоза
Без необходимост от техническо помещение Минимална необходимост от пространство
Настройките могат да се коригират бързо и лесно благодарение на тъч-панел за управление
  • Интуитивно управление с директни визуализации
Спецификации

Технически данни

Работно налягане (бар) 100 - 120
Брой фази на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебитно количество (л/ч) 500
Актуализации на софтуера, налични до 2031-01-01

Оборудване

  • SB-автомивки: 1
  • Програми за измиване: 7 бр.

Видео

Сфера на приложение
  • Автомивка на самообслужване и за най-малките пространства