iSolar на Керхер. Системното решение за почистване на соларни модули.
Замърсявания от прах, сажди или полени, които намаляват мощността на фотоволтаичните системи и на соларните модули с до 20 %. Естественото въздействие на дъжда, топенето на снега и вятъра не е достатъчно в никакъв случай за ефективното почистване на модулите. За тяхното основно почистване Керхер предлага нов аксесоар за водоструйки: с iSolar, система, която се закрепва на телескопична дръжка с въртящи се четки, могат да се почистят икономично в зависимост от оборудването до 1.500 m² площ на соларни модули. iSolar е сертифицирана от DLG e.V. - (Германско дружество за селско стопанство ЮЛНСЦ.
Чисти модули - сигурни приходи.
Първата система за почистване на фотоволтаични съоръжения, сертифицирана от DLG! Рафинираните решения на Керхер се грижат за безкомпромисно чисти соларни модули – и така за до
20 процента по-високо производство на енергия в сравнение със силно замърсените модули.
Възможностите за употреба на iSolar практически са неограничени. Навсякъде, където могат да се сложат соларни и фотоволтаични съоръжения, iSolar гарантира ефективност на слънчевата светлина: селско стопанство, занаятчийство, индустрия и частни сгради. По-специално на местонахождения, които са изложени на силно замърсяване. В селското стопанство много проблеми възникват от праха от съседните полета, както и при близост до селскостопански животни. iSolar на Керхер е ефективно решение както за ползвателите на съоръжението, както и за тези, които се занимават с почистването му.
Нашите препоръки за почистване на фотоволтаични съоръжения: Пароструйката HDS 10/20-4 M или водоструйката на Керхер HD 10/23-4 S Plus в комбинация със системата за омекотяване на водата на Керхер и с аксесоарите за iSolar. Необходим ще Ви е диск с четка, както и телескопична дръжка.
Щадящо и основно почистване: iSolar 800/400.
Четките iSolar 400 и iSolar 800 се задвижват от водната струя на водоструйката, която същевмренно се грижи за отстраняването на замърсяванията. Самият ефект на почистването се постига от механичната работа на четките. Четките за от найлон и гарантират почистване без натиск по повърхността на модулите. iSolar 800/400 работят с ниско налягане, като така няма абсолютно никаква опасност за повреждане на модулите. За да са особено издръжливи четките са оборудвани със стабилни сачмени лагери.
iSolar 400
Задвижаваната от водната струя четка за стъкла iSolar 400 има работна площ от около 400 mm и е подходяща особено за почистване на малки до средно големи фотоволтаични съоръжения. Благодарение на малкото си тегло и лесната употреба могат лесно да се почистват и съоръжения на стойки.
- Компактен модел от начален клас за малки площи
- Особено подходяща за съоръжения на стойка
- Задвижвана от водната струя четка за стъкло със сачмен лагер
- Връзки M 18 × 1,5; съвместима с всички HD/HDS-уреди
- Предваително намокряне на съседните модули
iSolar 800
Задвижаваната от водната струя четка за стъкла iSolar 800 има работна площ от около 800 mm с две четки с насрещно въртене и се използва за почистване на фотоволтаични съоръжения
. Насрещно въртящите се четки изранвяват всички
насрещни сили и по този начин гарантират оптимална употреба. И гъвкавата връзка на главата на четката улеснява работата. Тя се грижи четките винаги да са върху повърхността и така дава възможност за постигане на равномерни резултати при почистване. Четката убеждава с възможността си за почистване на особено големи площи - идеална за почистване на по-големи съоръжения, например върху покриви на обори.
- много голяма мощност при почистване и възможност за обработка на големи площи
- оптимална употреба при изравняване на насрещните сили
- Насрещно въртящи се четки, задвижвани от сачмени лагери
- Здрава подвижна връзка от месинг за гъвкав ъгъл на работа
- Връзки M 18 × 1,5; съвместима с всички HD/HDS-уреди
- Предварително намокряне на съседните модули
iSolar защита срещу падане - за безопасна работа на покрива.
- Сертифицирана, съответстваща на стандартите система за безопасност
- Предпазна карабина и обезопасително въже със стопер срещу падане
- Стабилна метална кутия за складиране и транспорт
- вкл. 12 m въже
- Опорна лента за закрепване
- Колан за закачване с карабини
Варовик и силни замърсявания: гарантирано отстраняване.
Водата с високо съдържание на варовик може да доведе до образуване на варовикови остатъци, което ще намали драстично мощността на модулите. Мобилните уреди за омекотяване на водата на Керхер и почистащите препарати за соларни системи RM 99 предлагат надеждна защита срещу петна от варовик. В уредите за омекотяване на водата вещества за обмен на йони освобождават варовика и така намаляват твърдостта на водата с 0–1 °dH. Ако не е достатъчно почистване само с вдоа, например при силни замърсявания или такива със съдържание на мазнини, почистващият препарат за соларни системи RM 99 ще разтвори замърсяванията и ще се свърже с отстранения варовик, за да няма петна от варовик след почистването.
Мобилни срещу варовика
Водата с високо съдържание на варовик може да доведе до образуване на варовикови остатъци, мобилните уреди за омекотяване на водата на Керхер WS 50 и почистащите препарати за соларни системи RM 99 предлагат надеждна защита срещу петна от варовик. В уредите за омекотяване на водата вещества за обмен на йони освобождават варовика и така намаляват твърдостта на водата с 0–1 °dH. Повърността изсъхва след почистване без да остават петна.
- Отлична мобилност и лесен транспорт
- Стоманена рамка с прахово покритие с големи, колела с въздух
Допълнителна информация за уред за омекотяване на водата WS 50