iSolar на Керхер. Системното решение за почистване на соларни модули.

Чисти модули - сигурни приходи.

Първата система за почистване на фотоволтаични съоръжения, сертифицирана от DLG! Рафинираните решения на Керхер се грижат за безкомпромисно чисти соларни модули – и така за до

20 процента по-високо производство на енергия в сравнение със силно замърсените модули.

Възможностите за употреба на iSolar практически са неограничени. Навсякъде, където могат да се сложат соларни и фотоволтаични съоръжения, iSolar гарантира ефективност на слънчевата светлина: селско стопанство, занаятчийство, индустрия и частни сгради. По-специално на местонахождения, които са изложени на силно замърсяване. В селското стопанство много проблеми възникват от праха от съседните полета, както и при близост до селскостопански животни. iSolar на Керхер е ефективно решение както за ползвателите на съоръжението, както и за тези, които се занимават с почистването му.

Нашите препоръки за почистване на фотоволтаични съоръжения: Пароструйката HDS 10/20-4 M или водоструйката на Керхер HD 10/23-4 S Plus в комбинация със системата за омекотяване на водата на Керхер и с аксесоарите за iSolar. Необходим ще Ви е диск с четка, както и телескопична дръжка.