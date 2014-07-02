Защита от падане iSolar

Сертифицирана система за сигурност за работа на покрива. Съдържание: Преносимо устройство за спиране на падане с амортисьор и 15-метрово въже, колан, анкерен слинг и куфар от стомана.

Сертифицирана и отговаряща на стандартите лична система за сигурност за безопасна работа на покрива. Защитата срещу падане съдържа портативно устройство за спиране на падане с амортисьор и 15 м въже, колан, закотвящ слинг за фиксиране на устройството, както и практичен куфар от стоманена ламарина за съхранение и транспорт.

Спецификации

Технически данни

Свързваща резба M22 x 1,5
Тегло с опаковката (кг) 8,35

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