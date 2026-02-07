Мърсотията от масла и греси се почиства най-ефективно с висока температура. Водоструйката с електрическо подгряване на водата HDS E 8 / 16-4 M предлага максимална работна температура от 85 ° C, което я прави оптимално подходяща за такива задачи. Поддържаната температура от 45 ° C става възможна благодарение на Servo Control и интегрираната високо -скоростна отоплителна камера. Включеният в окомплектовката пистолет за високо налягане EASY! Force използва силата на отката на струята с високо налягане, за да намали задържащата сила до нула. EASY!Lock връзките правят работа пет пъти по-бърза, отколкото при конвенционалните винтови връзки, без да губите здравина или дълголетие. HDS E 8 / 16-4 M също впечатлява с изключителна енергийна ефективност. Това се осигурява с новата висококачествена изолация на котела, която намалява консумацията на енергия в режим на готовност с 40%, и патентованият режим eco!efficiency, който позволява на машината да работи автоматично при икономична температура от 60 ° C.